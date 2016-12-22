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Серебренников остался в статусе свидетеля после допроса в СК
22:25
Павел Казарновский
Серебренников остался в статусе свидетеля после допроса в СК

Режиссер Кирилл Серебренников

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Следователи допросили художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, он остался в статусе свидетеля

Режиссер Кирилл Серебренников был допрошен в Следственном комитете, он остался в статусе свидетеля, сообщили РБК в СКР.

Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова заявила что в ходе расследования уголовного дела Серебренников был допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю», — сказала она.

Ранее, 23 мая, следователи и сотрудники ФСБ провели обыски в «Гоголь-центре» и квартире Серебренникова. Позднее в СКР сообщили, что обыски прошли в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму около 200 млн руб. По версии следствия, эти деньги были похищены «неустановленными лицами из руководства организации «7 студия». Это созданная Серебренниковым труппа которая является резидентом «Гоголь-центра».

Сам Серебренников после окончания обысков, перед отправлением в СК на допрос, признался, что находится в шоке. «Сейчас будем со следователем разговаривать. Не известно ничего. Я в шоке», — сказал он.

Ранее следователи допросили директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) ​Софью Апфельбаум. Она проходит по тому же делу о хищениях госсредств как свидетель, сообщал источник ТАСС. После окончания допроса она отказалась давать комментарии.​ Кроме того, следователи увезли на допрос сотрудницу «Седьмой студии» и «Гоголь-центра» Анну Шалашову.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», по которому прошли допросы и обыски, было возбуждено в мае 2015 года, сообщал РБК координатор благотворительного фонда «Русь Сидящая» Алексей Федяров. По его словам, речь идет о соглашении, которое заключила студия Серебренникова с Министерством культуры для популяризации современного искусства


Фотогалерея Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра» 23 мая в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 млн руб. Вечером известные... Показать 9 фотографий
 

Теги
СКР, Кирилл Серебренников
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