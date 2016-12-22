«Русь сидящая» сообщила об обыске у режиссера Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

С чем связан обыск у художественного руководителя Гоголь-центра, пока не ясно

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, сообщает журналист «Новой газеты» и глава проекта «Русь сидящая» Ольга Романова.

С чем связан обыск и по какому делу он проходит, пока не ясно.

Серебренников и его представители пока не ответили на звонки РБК.

Режиссер Гоголь-центра Денис Азаров сообщил РБК: «Сегодня в 15 часов должна быть репетиция, на которой должен быть Серебренников, пока никаких отмен или информации, что что-то пошло не так, не поступало». Он также добавил, что вчера вечером «виделся с Серебренниковым».

Кирилл Серебренников — режиссер театра и кино, в 2012 году был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя, впоследствии преобразованного в Гоголь-центр. Среди его работ в кино и на телевидении — сериал «Дневник убийцы», комедия «Изображая жертву», фильмы «Юрьев день», «Измена», «Ученик» и другие.

За свои работы в кино, театре и на телевидении Серебренников удостоен премий ТЭФИ, «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», а также призов «Кинотавра» и Каннского фестиваля.