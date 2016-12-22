Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент

Первые сообщения о произошедшем стали поступать поздним вечером 22 мая. Телеканал Sky News сообщал о прогремевших на концерте Арианы Гранде на «Манчестер Арене» нескольких взрывах со ссылкой на очевидцев.
В соцсетях также стали появляться видеозаписи очевидцев, на которых была видна паника в зале после прогремевших взрывов.
По официальным данным, в результате взрыва погибли 19 человек, еще 59 были госпитализированы. Полиция заявила, что будет расценивать случившееся как теракт, пока не получить доказательств обратного.
Согласно заявлению «Манчестер Арены», взрыв прогремел в фойе здания, где было многолюдно. По свидетельствам очевидцев, они слышали взрыв уже после того, как концерт завершился, и зрители покидали свои места и направлялись к выходу.
По данным полиции, взрыв был один и прогремел он около 22:35 по местному времени (00:35 мск). Что это был за взрыв, полиция официально не комментирует. Тем временем источники Reuters и CNN сообщают, что взрыв мог осуществить террорист-смертник.
Премьер Великобритании Тереза Мэй в ночь на 23 мая выступила в заявлением в связи с произошедшим. Она назвала случившееся «ужасным террористическим актом», выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших и заверила, что власти делают все, чтобы для расследования произошедшего. На 09:00 по британскому времени (11:00 мск) Мэй назначила заседание чрезвычайного комитета COBRA в связи со взрывом в Манчестере.
В российском посольстве в Лондоне заявили, что не располагают сведениями о россиянах, которых могло затронуть случившееся на «Манчестер Арене». На своей странице в Twitter посольство опубликовало телефон для пострадавших в результата взрыва: +447768566868.
Сама певица не пострадала. Позднее она опубликовала сообщение в Twitter, заявив, что разбита и ужасно сожалеет в связи со случившимся.
«Манчестер Арена» — крытая арена в городе Манчестер, Англия. Площадка является крупнейшей в Великобритании и второй по величине в Евросоюзе. Арена вмещает 21 тыс. человек. На ней проводятся как музыкальные, так и спортивные мероприятия.
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