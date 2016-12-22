Мединский объяснил схему Шмайссера у Калашникова фразой «интернет подвел»

Глава Минкультуры нашел и плюс в допущенной при создании памятника ошибке. По его словам, теперь все поймут, что «Калашников» и винтовка Шмайссера — разные вещи

Владимир Мединский (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Причиной появления на памятнике Калашникову в Москве схемы штурмовой винтовки работавшего в нацистской Германии Хуго Шмайссера стала ошибка скульптора Салавата Щербакова, которого «подвели» подмастерье и интернет, рассказал в интервью телеканалу РБК министр культуры России Владимир Мединский.

«Большой стелы изначально вообще не было. Может быть, в процессе Салават Александрович так вдохновился этой идеей, а кто-то из подмастерьев подвел его. Как часто бывает, интернет подвел», — заявил Мединский.

Он также похвалил тех пользователей интернета, которые быстро поняли, что появившаяся на памятнике Калашникову схема относится совсем к другому оружию.

«Все-таки у нас талантливая страна — разглядеть в разобранном чертеже, чем отличается одна из первых моделей Калашникова от модели немецкой штурмовой винтовки, — это надо быть большим специалистом», — отметив, что сложно было ожидать такого умения разбираться в чертежах отдельных деталей от скульптора.

Мединский пояснил, что сам он финального варианта памятника не видел, так как участие в конкурсе, объявленном Российским военно-историческим обществом (РВИО), принимал лишь опосредованно, однако знает, что первоначально предполагалось, что скульптура оружейника будет выглядеть иначе.

«В одном из первых вариантов Калашников держал автомат несколько так милитаристки, а сейчас он держит его, как скрипку, это его произведение», — пояснил глава Минкультуры.

В завершение разговора Мединский выразил уверенность, что допущенная ошибка поможет справиться с мифом о плагиате Калашникова, который якобы скопировал штурмовую винтовку Шмайссера.

«В этом есть один большой плюс — теперь точно каждый знает, что даже на схеме АК и немецкая штурмовая винтовка — это разные типы стрелкового оружия», — отметил министр.

Накануне, 21 сентября, военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок сообщил на своей странице в Facebook, что на памятнике Калашникову изображена схема Sturmgewehr 44.

Утром в пятницу скульптор Салават Щербаков пояснил, что использованный при создании памятника Калашникову рисунок был взят из интернета, заверив, что «политической подоплеки» не было, а руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова заверила, что ошибку скоро исправят.

Позднее скульптор Салават Щербаков рассказал РБК о технических особенностях удаления чертежа штурмовой винтовки Sturmgewehr 44 с барельефа монумента Калашникову. По его словам, барельеф демонтировать не будут.

«С барельефа будет сниматься гравировка, а затем будет восстанавливаться цвет поверхности. То есть чертежа не будет видно. В дальнейшем, если историки сочтут правильным, то будет внесен тот чертеж, который нужен», — добавил Щербаков, отказавшись уточнить РБК даты проведения работ.