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Власти Москвы назвали «уткой» воровство растений в парке «Зарядье»
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Власти Москвы назвали «уткой» воровство растений в парке «Зарядье»
Общество, 13:39
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Власти Москвы назвали «уткой» воровство растений в парке «Зарядье»
В московской мэрии настаивают, что никакие вандалы специально не выкапывали редкие растения из ландшафтного парка «Зарядье». На растения посетители могли наступить случайно, считает глава департамента строительства Москвы

Глава департамента строительства столичной мэрии Андрей Бочкарев заявил, что сообщения о том, что в парке «Зарядье» массово расхищают и продают редкие растения, являются информационной «уткой», сообщает корреспондент РБК.

Ранее о том, что посетители «Зарядья» вырывают с корнем редкие растения, говорил начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин. По его словам, за три дня после открытия парка был разбит стеклянный купол и уничтожено 10 тыс. растений. Сообщения об этом позже были опровергнуты пресс-службой парка.

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​«Никакого вандализма не было, «утка» какая-то была. Идет нормальная работа парка, в некоторых местах люди выходили на траву, фотографировались. Это обычная работа парковых служб, в течение дня это все восстанавливают», — сказал сегодня Бочкарев.

По его словам, посетители вполне могли кое-где случайно наступить на траву, «но чтобы массово вырывали и уносили куда-то, такого не было», отметил он.

«Любой парк начинает свою работу постепенно, в «Зарядье» все в порядке», — заключил глава департамента.

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После появления опровержения от пресс-службы парка, на интернет-платформе Avito появились объявления о продаже из парка «Зарядье», которое было квалифицированно модераторами площадки как сообщение о продаже краденого и заблокированы. В пресс-службе Avito в разговоре с корреспондентом РБК также отметили, что такое объявление было «единичным».

Источник РБК, близкий к руководству парка, сообщил также, что в парке уже придумали способ, как спасти редкие растения от вытаптывания — в «Зарядье» скорректируют сеть дорожек. «Где-то нужно замостить дорожки, засыпать гравием. Это косметические вещи и стоят копейки», — сказал собеседник РБК. Он также отметил, что в первые дни посещений была вытоптана «ничтожная часть» зеленых насаждений и произошло это потому, что «посетители, поднимаясь на холм, смотрели на открывающиеся виды, а не под ноги».

Архитектор Тимур Башкаев, проектировавший интерьеры «Медиацентра» в «Зарядье» и «Заповедного посольства» в парке, также подтвердил РБК, что границы дорожек в тундровой зоне парка будут скорректированны. «В этом месте популярная видовая точка, а растения небольшие. Люди фотографируются и не замечают их. Не думаю, что кто-то специально ходил и вырывал растения», — сказал он РБК.

Ранее ландшафтные дизайнеры также рассказывали РБК, что причиной гибели части зеленых насаждений в «Зарядье» могли стать ошибки в проектировании парка и слишком поздняя высадка растений.

Авторы: Наталья Демченко, София Сарджвеладзе.
Теги: вандализм , «Зарядье» , растения
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