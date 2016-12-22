Неизвестные обстреляли пост полиции в Северной Осетии
Общество, 09:07
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Неизвестные обстреляли пост полиции в Северной Осетии
Нападавшие скрылись с места происшествия, троих полицейских госпитализировали с травмами
В ночь на пятницу, 22 сентября, неизвестные напали на пост полиции в Моздокском районе Северной Осетии, полицейские открыли ответный огонь. После перестрелки троих сотрудников МВД госпитализировали, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.
В ведомстве уточнили, что угрозы жизням сотрудников нет. Сотрудникам МВД поручили установить личности нападавших и задержать их.
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