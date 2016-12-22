Неизвестные обстреляли пост полиции в Северной Осетии

Нападавшие скрылись с места происшествия, троих полицейских госпитализировали с травмами

В ночь на пятницу, 22 сентября, неизвестные напали на пост полиции в Моздокском районе Северной Осетии, полицейские открыли ответный огонь. После перестрелки троих сотрудников МВД госпитализировали, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.

В ведомстве уточнили, что угрозы жизням сотрудников нет. Сотрудникам МВД поручили установить личности нападавших и задержать их.

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