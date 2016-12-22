СКР рассказал о «мошеннической» схеме режиссера Серебренникова

СКР озвучил свою версию схемы хищения бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 годах на проект «Платформа» Кирилла Серебренникова. Еще один фигурант дела — продюсер Екатерина Воронова — объявлена в розыск

Кирилл Серебренников (Фото: Первин Мамед-заде / ТАСС)

Следственный комитет считает, что режиссер Кирилл Серебренников и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин заведомо завышали количество и стоимость мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта «Платформа», а также заключали фиктивные договоры на якобы реализацию этих мероприятий. Об этом говорится в заявлении официального представителя СКР Светланы Петренко.

«Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 год разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости», — говорится в заявлении представителя СКР.

Затем, по версии следствия, вышеуказанные лица представляли данные планы в Министерство культуры России для обоснования требуемого бюджетного финансирования. Впоследствии эти же лица, считает следствие, изготавливали и представляли в Минкультуры финансовые и творческие отчеты о том, что все полученные деньги израсходованы на запланированные мероприятия.

Кроме того, полагает следствие, на выполнение работ, связанных с реализацией мероприятий в рамках проекта «Платформа», по поручению Серебренникова заключались фиктивные договоры.

«Под видом оплаты данных договоров, поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками», — говорится в заявлении СКР.

В сообщении представителя Следственного комитета подчеркивается, что вина Серебренникова подтверждается «показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами».

Как считает СКР, всего в результате преступных действий Серебренникова было похищено не менее 68 млн руб. бюджетных средств.

Тем временем, как сообщила представитель СКР, еще один фигурант данного дела о мошенничестве, в организации которого обвиняют Серебренникова, — продюсер Екатерина Воронова — объявлена в федеральный розыск. «Она давно фигурирует в данном уголовном деле. Но скрывается от следствия, в связи с этим Воронова объявлена в розыск», — приводит слова Петренко ТАСС. Воронова была продюсером у Серебренникова в 2011 году.

Во вторник Серебренникову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В среду суд должен избрать ему меру пресечения. Сам режиссер считает предъявленные ему обвинения абсурдом, сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов по окончании допроса своего подзащитного.