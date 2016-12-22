Режиссеру Серебренникову предъявили обвинение

Кирилла Серебренникова обвинили в организации хищения не менее 68 млн руб. Свою вину художественный руководитель «Гоголь-центра» не признал

Кирилл Серебренников (Фото: Дамир Юсупов / AP)

​Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал», — сказала она.

О задержании Серебренникова стало известно утром 22 августа. СКР сообщил, что режиссер задержан по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следователей, мошенничество касалось денег, которые выделили в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Задержали Серебренникова в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм, рассказывал его адвокат Дмитрий Харитонов. После задержания режиссера доставили в центральный аппарат СК в Москве, где и состоялся его допрос.

Мера пресечения Серебренникову пока не избрана.

Дело о мошенничестве, в котором Серебренников стал обвиняемым, было возбуждено еще в 2015 году. Свое развитие оно получило в мае 2017 года, когда сотрудники СК пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к режиссеру и еще более чем по десяти адресам. По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн руб.

После проведенных в мае обысков фигурантами дела стали бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, чуть позднее — бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Все они, по версии следствия, причастны к хищениям и продолжают оставаться под арестом. Сам Серебренников также ранее допрашивался, но тогда остался в качестве свидетеля.

Позже Нина Масляева дала показания против Серебренникова. В них говорилось, что худрук «Гоголь-центра» создал компанию «Седьмая студия» для «реализации преступного умысла» с целью хищения государственной субсидии на поддержку современного искусства. Об этом говорилось в материалах дела, которые зачитывала судья на заседании. Также в деле есть свидетельские показания «других лиц», заявлял источник ТАСС, знакомый с ситуацией. По данным «Интерфакса», показания дала и сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова, которая выступает свидетелем по делу. «Ряд других лиц дали показания на своего бывшего шефа», — сообщало агентство со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.​