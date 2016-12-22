«Дурдом и позор»: как в России отреагировали на задержание Серебренникова

22 августа Следственный комитет задержал художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Он обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб. Что пишут о задержании режиссера — в обзоре РБК

Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Михаил Федотов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

«Надеюсь, нашим следственным органам хватит мудрости не доводить дело до взятия режиссера под стражу. Ничего, кроме скандала, это не вызовет. Тем более что, насколько это известно из сообщений СМИ, суть обвинения сводится исключительно к обналичиванию бюджетных средств, а это далеко не то же самое, что хищение».



Александр Калягин, председатель союза театральных деятелей (личное поручительство в СК)



«Как известно, заключение под стражу является самой крайней из возможных мер пресечения, а ее применение возможно в исключительных случаях. А. Калягин уверен, что эта мера по отношению к Кириллу Серебренникову не оправдана. Калягин не сомневается, что Серебренников не скроется от следствия, будет в назначенный срок являться по вызовам следователя и суда и не станет препятствовать производству по уголовному делу».

Лия Ахеджакова, народная артистка России

«Я потрясена совершенно, оскорблена до глубины души и возмущена. Не знаю, что делать, к кому кидаться. Я очень сочувствую Кириллу и предвижу что-то страшное, что будет с ним. Как его сорвали со съемок, привезли в Москву, все это вместе».

Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам

«Серебренникову можно было бы избрать меру пресечения, которая не связана с лишением свободы, например подписку о невыезде. Уголовное дело, в рамках которого задержан Серебренников, не имеет к Москве никакого отношения. Речь идет о федеральных деньгах, за счет которых финансировалась «Седьмая студия».

Евгений Каменькович, ​режиссер

«Бред продолжается. Это дурдом и позор для всей страны. Серебренников — он просто художник, он просто делает дело, и зачем ему мешать, я не понимаю».



Иосиф Кобзон, народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

«Если следствие в суде сможет доказать вину Серебренникова, то с этим придется согласиться. Пусть доказывают. Если он действительно нарушил закон, то что ж тут сделать? Мне, например, крайне обидно, что такой талантливый человек заподозрен в преступлении».



Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок

Евгений Стеблов, первый заместитель председателя союза театральных деятелей России

«Сейчас необходимо понять все обстоятельства дела и давать комментарии по нему пока преждевременно. Серебренников умный и одаренный человек».



Владимир Урин, директор Большого театра

«Безусловно, по отношению к Кириллу Серебренникову, [бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию] Итину и [экс-директору «Гоголь-центра» Алексею] Малобродскому, я считаю, что такого рода юридические вопросы должны рассматриваться без задержания под стражу. <...> Сейчас он работает над новым спектаклем, который мы хотели выпустить в следующем сезоне — с творческой точки зрения Кирилл Серебренников — талантливейший современный режиссер».

Николай Сванидзе, руководитель комиссии Союза по правам человека по гражданским свободам и гражданской активности

«Он не насильник, не убийца, не грабитель, он не нападает на людей. Поэтому совершенно непонятно, к чему его задерживать. Зачем такие жесткие меры? Если у Следственного комитета есть подозрения на его счет, то пусть вызывают его на допрос, в суд».

Павел Лунгин, режиссер

«Ситуация неприятна тем, что я обратил внимание на некоторую театральность его ареста. Это уже похоже на какое-то желание испугать, на террор. Зачем его брать в Петербурге, чтобы потом его везти в Москву, во время съемок фильма, он же не рецидивист, не преступник, суда не было, понятно, что происходит. Я обратил внимание на то, что уже в показаниях бухгалтерши была как будто бы строчка из приговора «и тогда Серебренников организовал преступную группу в составе меня…». Видимо, это такое решение правоохранительных органов идти до конца и оно меня очень огорчает, особенно театральность этого ареста напоминающая о дурных прошлых временах».

Юрий Грымов, режиссер, член Совета по государственной культурной политике при Совете Федерации

«Я так же, как и все, наблюдаю за событиями. Что там такое — должно показать следствие. Пытаются говорить о политическом давлении, но известно, что примерно два года назад директора «Гоголь-центра» Малобродского уволили, а когда увольняют директора, это всегда о чем-то говорит, потому что директор имеет прямое отношение к финансам и в меньшей степени к творчеству».

Роман Волобуев, кинорежиссер

«И я не знаю ни одного большого проекта — про театр я знаю меньше, про кино немного больше, — на который не мог бы прийти ревизор в какой-то момент и всем все потом предъявить. И это усиливает, безусловно, эффект от ареста Серебренникова, потому что любой человек, занимающийся театром, кино, издательским делом — чем угодно, — прекрасно понимает, что то же самое в любой момент может произойти с ним. Не потому что он преступник, расхититель собственности и так далее, а потому что экономика этих индустрий устроена таким образом, что всегда кто-то что-то нарушает».

Федор Добронравов, актер

«Кирилла знаю как нормального, интеллигентного, хорошего человека, и если его, как это назвать, подставили или еще как-то, очень трудно соперничать с людьми, которые понимают в финансах. Людям, которые в творчестве, очень сложно».





