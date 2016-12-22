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Общество
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Мария Бондаренко
Путин наградил сотрудников метро Петербурга за действия во время теракта

Цветы на станции метро «Технологический институт» в память о погибших при взрыве. Апрель 2017 года

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС
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Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников петербургского метрополитена за спасение людей при теракте. В числе награжденных – машинист поезда, инспектор службы контроля и дежурная по станции

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга за проявленное мужество при спасении пассажиров во время теракта, произошедшего 3 апреля. Указ президента о награждении опубликован в понедельник, 22 мая, на официальном портале правовой информации.

Среди награжденных — трое человек. Все они, как говорится в документе, награждены «за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях».

Согласно президентскому указу, медалями «За спасение погибавших» награждены машинист поезда Александр Каверин, инспектор службы контроля Альберт Сибирских и дежурная по станции Нина Шмелева.

Фотогалерея Как живет Санкт-Петербург после взрыва в метро 3 апреля в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погибли 14 человек, включая террориста-смертника... Показать 18 фотографий

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» прогремел взрыв, в результате которого погибли 16 человек, включая исполнителя, более ста человек пострадали. В тот же день еще одну бомбу обезвредили на станции метро «Площадь Восстания». Сообщалось, что второй взрыв в петербургском метро предотвратил смотритель станции, обнаружив бомбу.

Социальный портрет смертника: кем были взорвавшиеся в России террористы

По данным следствия, террористом-смертником, погибшим при взрыве в петербургском метро, был 22-летний выходец из киргизского города Ош этнический узбек Акбарджон Джалилов. В настоящее время фигурантами дела о теракте в метро Санкт-Петербурга являются 11 человек. 

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