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Фильм «Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на «Оскар» от России
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Фильм «Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на «Оскар» от России
Общество, 19:10
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Фильм «Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на «Оскар» от России
Кандидатом на премию «Оскар» от России станет фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. В мае картина уже получила приз жюри Каннского кинофестиваля
Андрей Звягинцев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Картина режиссера ​Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинута от России на получение кинопремии ​«Оскар». Об этом ТАСС сообщили в Российском оскаровском комитете.

Картина была «заслуженно выдвинута от России на «Оскар», рассказал РБК директор департамента кинематографии Минкульта России Вячеслав Тельнов. «Она была отмечена на Каннском фестивале. Шансы сложно оценить, необходимо понимать, кто конкуренты. Но будем надеяться, что шансы [на победу] будут достаточно высоки», — добавил он.

Заседание комитета, на котором решалось, какая картина будет отправлена от России на «Оскар» прошло в Доме кино Союза кинематографистов.

О том, что «Нелюбовь» может стать кандидатом от России на получение американской кинопремии стало известно в августе, когда о подобном намерении сообщил продюссер кинокартины Александр Роднянский. Среди конкурентов фильма Звягинцева называлась картина «Матильда» Алексея Учителя.

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Истомина.
Теги: Андрей Звягинцев
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