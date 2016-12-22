Суд арестовал обвиняемых в поджогах из-за «Матильды»

Суд поместил под стражу активистов организации «Христианское государство», подозреваемых в поджоге автомобилей в знак протеста против фильма «Матильда». Двое из них признали вину и пожаловались на оскорбление чувств верующих

Александр Калинин (Фото: МВД России / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 11 ноября троих активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которых полиция подозревает в поджоге автомобилей в знак протеста против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Такое решение приняла судья Диана Мищенко, передает корреспондент РБК.

Александру Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуцу вменяется умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК), рассказала следователь отдела МВД по столичному району Хамовники. Уголовное дело было возбуждено еще 11 сентября — тогда рано утром трое в масках подожгли автомобили у офиса адвоката и бывшего сенатора Константина Добрынина, который представляет интересы Учителя. Рядом со сгоревшими машинами нашли листовки «За Матильду гореть!». Поместить обвиняемых под стражу нужно потому, что ни один из них не имеет постоянного места работы и жилья в Москве, зато все они могут скрыться или запугать потерпевших, заявила следователь.

Все трое оказались обладателями окладистых бород. Общегражданского паспорта ни у одного из них не было — у Баянова и Калинина документы были утеряны; паспорт Манталуца, по его словам, хранится у его матери в Норильске.

«Преступление совершал, — признался первый из обвиняемых, Александр Баянов. — Но скрываться не намерен. Угрожать потерпевшим — тоже». Баянов зарегистрирован в общежитии в одном из сел Иркутской области, а живет в съемном доме в Липецкой области вместе с Александром Калининым. Он нигде не работает, имеет мать-инвалида. «Кто же вас содержит?» — поинтересовалась у него судья Диана Мищенко. «У брата были средства», — ответил обвиняемый. «Калинин приходится вам братом?» «По вере», — уточнил Баянов, добавив, что кровными родственниками они не являются. Адвокат Юлия Колосовская заметила, что у ее подзащитного большие проблемы со здоровьем — из-за язвенного колита ему установили гастростому и присвоили вторую группу инвалидности.

«Ситуация такая, что оскорблены чувства верующего. Верующий — это я, я хожу в храм, причащаюсь. И если бы не был снят этот фильм, то меня бы здесь не было», — заявил Александр Калинин. Он также признал вину и активно дает показания. «Вот накипело у меня. По отношению ко мне была нарушена уголовная статья, и никто не принимает меры, — возмущался обвиняемый. — Мы никому не хотели навредить. Мы тщательно осматривали все машины, чтобы никого там не было, никто не получил ожог. Мы просто хотели привлечь к себе внимание, потому что на нас плюют». Калинин работал в качестве индивидуального предпринимателя — давал юридические консультации.

Манталуц рассказал, что подрабатывает тренером в столичном спортивном клубе и является инвалидом по зрению с раннего детства. Комментировать обвинение он не стал.

Активистов «Христианского государства» задержали накануне, 20 августа, в городе Грязи Липецкой области. При обыске у них нашли четыре пластиковые канистры с бензином и частицами пенопласта, а также 20 листовок с надписью «За Матильду гореть!», сообщали ранее источники РБК.

Серия поджогов, связанных с фильмом «Матильда», началась в конце августа. 31 августа неизвестные забросали стеклянными бутылками с зажигательной смесью здание петербургской киностудии «Лендок», где располагается студия «Рок» Алексея Учителя. Пожар в здании был ликвидирован в течение десяти минут. Еще один инцидент с поджогом произошел 4 сентября в Екатеринбурге, где автомобиль, нагруженный газовыми баллонами и емкостями с бензином, въехал в кинотеатр «Космос». В результате столкновения в здании возник пожар, его ликвидировали в течение 30 минут. 11 сентября в Москве неизвестные сожгли два автомобиля перед адвокатской конторой Добрынина, представляющего интересы Учителя. Угрозы от «православных активистов» создатели фильма получали примерно с февраля этого года, сообщал РБК Добрынин.

Лидер «Христианского государства» Александр Калинин в среду был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в призывах к противоправным действиям, при этом заявление на него написала, по ее собственным словам, депутат Госдумы Наталья Поклонская, инициировавшая кампанию против «Матильды». После допроса Калинин был отпущен, однако в четверг задержан вновь. К вечеру четверга обвинение ему не предъявили. Калинин в беседе с РБК отрицал причастность к поджогам.

В организации «Христианское государство» по заявлениям одного из ее лидеров, Мирона Кравченко, состоит около 300 человек (по данным издания Meduza, ее реальная численность — всего несколько человек); на ее канал на YoutTbe подписаны 26 тыс. человек. Впервые «Христианское государство» привлекло к себе внимание в январе 2017 года, когда организация направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.