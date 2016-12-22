В центре Ростова-на-Дону вспыхнула десятиэтажная гостиница

Жертвами пожара стали как минимум два человека. Кроме того, сгорели четыре припаркованных рядом со зданием автомобиля

Фото: etorostovnadonu / «ВКонтакте»

В центре Ростова-на-Дону снова вспыхнул крупный пожар. Как сообщает местное управление МЧС, горит десятиэтажное здание, расположенное рядом с парком Горького, по адресу: переулок Семашко, 50Б.

«Есть угроза распространения пожара на близлежащие строения. Площадь пожара — около 800 кв. м. Также произошло возгорание четырех припаркованных автомобилей», — говорится в сообщении спасателей.

В 14:00 мск пожару была присвоена третья категория сложности, что свидетельствует о необходимости привлечь дополнительные силы пожарных.

В пресс-службе МЧС России по Ростовской области РБК уточнили, что к тушению привлечены 76 пожарных. «Из ближайших домов эвакуированы сто человек, работают 22 единицы техники. Пожар повышен до максимального ранга сложности», — заявили в МЧС. Собеседник РБК в пресс-службе добавил, что горит пластиковая обшивка здания по всей площади фасада.

Позднее очевидец Павел Девятилов сообщил РБК, что возгорание удалось потушить. «Пожар очень быстро начался, и буквально через 1–2 минуты пламя дошло до крыши. Пожарные приехали очень быстро, уже минуты через 4–5 пожарные были, секунд через 30 уже вовсю тушили пожар. Фасад потушили за десять минут. Сейчас уже здание потушено полностью. На месте десять пожарных машин», — рассказал Девятилов.

По указанному МЧС адресу расположен отель «Торн Хаус», открывшийся 5 февраля 2017 года и позиционируемый как гостиница для туристов и деловых людей в самом центре Ростова-на-Дону.

В ростовском управлении МЧС сообщили ТАСС, что в результате пожара погибли как минимум два человека.

21 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону произошел крупный пожар, в результате которого практически полностью сгорело около 120 частных жилых домов, а один человек погиб. При этом жильцы пострадавших зданий жаловались на то, что ранее получали угрозы от черных риелторов.

26 августа президент Владимир Путин поручил разобраться в причинах резонансных пожаров на юге России, в том числе в Ростове-на-Дону. 31 августа главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области возбудило по факту пожара уголовное дело.

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