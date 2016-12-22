В Думу внесли законопроект о запрете продажи пневматики подросткам

В соответствии с документом, разработанным группой депутатов «Единой России», покупать пневматические пистолеты и винтовки смогут только совершеннолетние

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Госдуму внесли проект закона, запрещающего продажу маломощных пневматических пистолетов и винтовок покупателям, которым еще не исполнилось 18 лет. В случае принятия документа подросткам останутся доступны только пистолеты и винтовки с дульной энергией менее 0,5 Дж, то есть фактически игрушки.

За продажу им чуть более мощной пневматики (от 0,5 до 3 Дж), которая согласно действующему законодательству оружием не считается (закон «Об оружии» относит к спортивному и охотничьему оружию духовые пистолеты и винтовки с дульной энергией от 3 до 25 Дж), второй законопроект грозит штрафом (для юридических лиц до 50 тыс. руб.), конфискацией «стволов» и приостановкой работы магазина на месяц.

Необходимость ужесточения правил продажи маломощного пневматического оружия (сейчас на покупку пневматики мощностью до 3 Дж никаких ограничений нет) авторы законопроекта объясняют тем, что такие пистолеты и винтовки все чаще используются в «жестоких играх», жертвами которых становятся животные, а зачастую и люди.

«Данные изменения позволят уменьшить количество пневматических и других похожих изделий, находящихся в руках несовершеннолетних, и будут способствовать укреплению общественной безопасности и повысят общественный порядок», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В конце сентября стало известно, что Росгвардия приступила к разработке законопроекта о запрете свободной продажи маломощного пневматического оружия. В случае принятия ее предложений купить пружинно-поршневые и газобалонные винтовки и пистолеты, используемые для обучения стрельбе, спорта и развлечения, можно будет только по лицензии (сейчас лицензия требуется только при покупке «стволов» с дульной энергией выше 7,5 Дж).