Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,39 EUR Нал. 68,24 67,68 USD Бирж. 57,53 +0,26 EUR Бирж. 67,75 -0,16 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 5949,00 +253,36 ММВБ 2071,37 -0,07% РТС 1134,22 -0,39% Brent 57,40 +0,12% DJIA 23276,87 +0,49% Nasdaq 6631,51 +0,40% FTSE 7523,23 +0,00%
Калининградский губернатор ответил «по кочану» на вопрос о компенсациях
Лента новостей
Таймырский Ванкор: как экс-глава «Роснефти» пытается привлечь инвесторов 18:54, Бизнес Владислав Иноземцев напишет экономическую программу для Ксении Собчак 18:53, Политика Ограниченный инструмент: стоит ли менять денежно-кредитную политику ЦБ? 18:48, Мнение Главу подразделения МВД по Адыгее задержали за взятку в 150 тыс. руб. 18:42, Общество МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн 18:39, Финансы Проголосовавшие против Мединского обосновали свою позицию 18:28, Общество В Думу внесли законопроект о запрете продажи пневматики подросткам 18:27, Общество Коалиция во главе с США подтвердила полное освобождение Ракки от ИГ 18:24, Политика Калининградский губернатор ответил «по кочану» на вопрос о компенсациях 18:21, Общество СМИ сообщили о гибели 30 человек в результате взрыва в мечети в Кабуле 18:15, Общество В Запорожской области бюст Феликса Дзержинского переделали под казака 18:09, Общество «Ростов» заработал почти в три раза больше «Зенита» в еврокубках-2016/17 18:05, Спорт В Польше в результате нападения мужчины с ножом в ТЦ погиб человек 18:04, Общество Машины корейского бренда оказались самыми надежными в Америке 17:55, РБК и KIA Греф рассказал о спасении от потоков информации при помощи медитации 17:50, Общество Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири после отказа двигателя 17:46, Общество В Москве возбудили дело из-за гибели девочки после операции 17:39, Общество Хорошо раскрытое старое: обзор iPhone 8 Plus 17:30, Стиль Вадим Беляев возглавил алмазный бизнес «Открытия» 17:22, Бизнес В США на съемках фильма с Дензелом Вашингтоном арестовали вора 17:21, Общество Капитализация «Магнита» за несколько часов снизилась на 15% 17:18, Бизнес Для выдачи физлицам кредита больше 7 тыс. руб. введут новые правила 17:16, Финансы В комиссии при президенте объяснили снижение числа нелегалов в России 17:16, Общество Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции 17:07, Политика Прокуратура заинтересовалась массовыми задержками рейсов в Пулково 17:07, Общество Татьяна Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста России 17:00, Спорт Особое отношение: как банк помог компании-клиенту со значимой сделкой 16:54, РБК и Промсвязьбанк En+ выплатит $125 млн промежуточных дивидендов в декабре 16:54, Бизнес
Калининградский губернатор ответил «по кочану» на вопрос о компенсациях
Общество, 18:21
0
Калининградский губернатор ответил «по кочану» на вопрос о компенсациях
На вопрос, почему власти региона не планируют возвращать компенсации платы за детские сады всем семьям региона, губернатор ответил: «По кочану». В комментарии РБК губернатор назвал свою фразу шуткой и заявил, что ответил на вопрос
Антон Алиханов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что региональное правительство не будет возвращать компенсации за детские сады для семей, не являющихся малоимущими, пишет портал «Новый Калининград». На вопрос корреспондента портала о причинах такого решения глава региона ответил: «По кочану». Издание опубликовало аудиозапись этого разговора. Согласно ей, диалог развивался так:

— А вы вернете эти выплаты, компенсации за детский сад?

— Нет.

— Почему?

— По кочану.

— Нет, серьезный вопрос. И серьезный ответ я прошу.

— Серьезный ответ.

— То есть мне так и написать людям: «По кочану»?

— Послушайте, Оксана, я уже объяснял. У нас только 56% социальных выплат носит адресный характер. И это неправильно. И это надо наращивать дальше, на мой взгляд. Нами будет, наверное, в следующем году внедрена система электронного социального сертификата. Потому что очень много людей, вы удивитесь, которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются.

— Хорошо, по поводу… Вчера было что-то в бюджете… А, поправки в бюджет приняли текущего года, где, значит, срезали на 1%...

— Я прошу вас больше мне не задавать вопросы о возвращении этой социальной выплаты.

— В прошлый раз, когда я задавала…

— Больше не задавайте.

В разговоре с РБК Антон Алиханов назвал шуткой свой ответ «по кочану». «Я с журналисткой знаком давно, и мы просто перешучивались. А уже потом был большой, подробный и развернутый комментарий по этому вопросу. Издание «Новый Калининград» я не читаю, так как у них личные обиды, поэтому не знакомимся с их материалами», — рассказал губернатор.

«Новый Калининград» писал, что Алиханов обещал вернуть урезанные соцвыплаты в декабре 2016 года. Тогда он заявил, что решение об их отмене может быть пересмотрено «уже в середине 2017 года» «или как минимум к 2018 году».

Главный редактор портала Алексей Милованов заявил РБК, что до выборов Алиханов давал обещание решить вопрос возвращения социальных выплат семьям с детьми. «Теперь, избравшись, предпочитает от вопросов о собственных обещаниях отмахиваться. С 2008 года, когда была создана наша редакция, каждый губернатор Калининградской области считал своим долгом списывать вполне объективную критику собственных ошибок на некие мифические «личные обиды». Таким образом, если Антон Андреевич предполагает, что его тактика «не знакомиться с материалами» оригинальна, то он заблуждается — это скорее традиция местной власти. Которая, если обратиться к истории, до добра не доводила — два срока не проработал ни один губернатор», — добавил Милованов.

Алиханов стал врио главы региона 6 октября 2016 года, официально губернатором он является с 29 сентября 2017 года. 

Калининградский портал «Новый караван» 15 декабря 2016 года сообщал, что депутаты областной думы приняли поправки в региональный закон «Об образовании». Согласно им, семьи, не являющиеся малообеспеченными, лишились компенсации родительской платы за детские сады. Власти пояснили, что это поможет бюджету сэкономить 82 млн руб.

Авторы: Андрей Гатинский, Дмитрий Окрест, Мария Истомина.
Теги: субсидии , детский сад , Калининград
Главное
Владислав Иноземцев напишет экономическую программу для Ксении Собчак Политика
Материалы по теме
«Аномальное» ОСАГО: почему у «Росгосстраха» произошел резкий рост выплат Финансы
Собянин пообещал повысить размер выплат льготникам в Москве Общество
Министерства начали разработку новой схемы субсидирования туроператоров Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку