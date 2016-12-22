Калининградский губернатор ответил «по кочану» на вопрос о компенсациях

На вопрос, почему власти региона не планируют возвращать компенсации платы за детские сады всем семьям региона, губернатор ответил: «По кочану». В комментарии РБК губернатор назвал свою фразу шуткой и заявил, что ответил на вопрос

Антон Алиханов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что региональное правительство не будет возвращать компенсации за детские сады для семей, не являющихся малоимущими, пишет портал «Новый Калининград». На вопрос корреспондента портала о причинах такого решения глава региона ответил: «По кочану». Издание опубликовало аудиозапись этого разговора. Согласно ей, диалог развивался так:

— А вы вернете эти выплаты, компенсации за детский сад?

— Нет.

— Почему?

— По кочану.

— Нет, серьезный вопрос. И серьезный ответ я прошу.

— Серьезный ответ.

— То есть мне так и написать людям: «По кочану»?

— Послушайте, Оксана, я уже объяснял. У нас только 56% социальных выплат носит адресный характер. И это неправильно. И это надо наращивать дальше, на мой взгляд. Нами будет, наверное, в следующем году внедрена система электронного социального сертификата. Потому что очень много людей, вы удивитесь, которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются.

— Хорошо, по поводу… Вчера было что-то в бюджете… А, поправки в бюджет приняли текущего года, где, значит, срезали на 1%...

— Я прошу вас больше мне не задавать вопросы о возвращении этой социальной выплаты.

— В прошлый раз, когда я задавала…

— Больше не задавайте.

В разговоре с РБК Антон Алиханов назвал шуткой свой ответ «по кочану». «Я с журналисткой знаком давно, и мы просто перешучивались. А уже потом был большой, подробный и развернутый комментарий по этому вопросу. Издание «Новый Калининград» я не читаю, так как у них личные обиды, поэтому не знакомимся с их материалами», — рассказал губернатор.

«Новый Калининград» писал, что Алиханов обещал вернуть урезанные соцвыплаты в декабре 2016 года. Тогда он заявил, что решение об их отмене может быть пересмотрено «уже в середине 2017 года» «или как минимум к 2018 году».

Главный редактор портала Алексей Милованов заявил РБК, что до выборов Алиханов давал обещание решить вопрос возвращения социальных выплат семьям с детьми. «Теперь, избравшись, предпочитает от вопросов о собственных обещаниях отмахиваться. С 2008 года, когда была создана наша редакция, каждый губернатор Калининградской области считал своим долгом списывать вполне объективную критику собственных ошибок на некие мифические «личные обиды». Таким образом, если Антон Андреевич предполагает, что его тактика «не знакомиться с материалами» оригинальна, то он заблуждается — это скорее традиция местной власти. Которая, если обратиться к истории, до добра не доводила — два срока не проработал ни один губернатор», — добавил Милованов.

Алиханов стал врио главы региона 6 октября 2016 года, официально губернатором он является с 29 сентября 2017 года.

Калининградский портал «Новый караван» 15 декабря 2016 года сообщал, что депутаты областной думы приняли поправки в региональный закон «Об образовании». Согласно им, семьи, не являющиеся малообеспеченными, лишились компенсации родительской платы за детские сады. Власти пояснили, что это поможет бюджету сэкономить 82 млн руб.