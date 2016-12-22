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Мединский рассказал о плюсах скандала вокруг его диссертации
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Мединский рассказал о плюсах скандала вокруг его диссертации
Общество, 14:55
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Мединский рассказал о плюсах скандала вокруг его диссертации
Получившую одобрение президиума ВАК работу министр культуры теперь планирует выпустить отдельной книгой для «популярного прочтения»
Владимир Мединский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский поблагодарил членов президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) за то, что отказались поддержать рекомендацию экспертного совета по истории о лишении его ученой степени доктора наук.

«Я благодарен президиуму ВАК за объективное и непредвзятое решение моего вопроса, благодарен за то, что дали высказаться и ответить по существу на множество заданных вопросов», — пояснил Мединский, передает корреспондент РБК.

Президиум ВАК счел несостоятельными претензии к диссертации Мединского
Общество

Министр подчеркнул, что, хотя споры вокруг работы напомнили ему «плохой сериал», во всей этой истории есть и плюс. Позитивным моментом он считает рост интереса к российской истории и широкое распространение ранее малоизвестных знаний.

«С целью популяризации исторических знаний это копание весьма успешно, — отметил министр. — Благодаря активной деятельности моих оппонентов многие узнали, что язык, на котором говорили русские люди, мало отличался от церковнославянского, о том, что был такой Мартин Лютер, который переводил Библию на немецкий язык примерно во времена Ивана Грозного, что сам Иван Грозный был героем многочисленных сочинений иностранцев — не всегда хороших, как правило, весьма плохих и не всегда правдивых».

Мединский также признался, что в будущем («если будет время и возможность») подумывает издать избранные места из своей диссертации отдельной книгой для «популярного прочтения».

Достойной степени доктора работу Мединского под названием «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» признали 14 членов президиума ВАК (шестеро голосовали против, четверо воздержались).

Научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко назвал решение президиума ВАК «ударом по науке».

«Не могут такие диссертации защищаться, эта диссертация к науке не имеет никакого отношения. Поверьте, те, кто критикует Мединского, делают это не из-за содержания его политической работы, а именно из-за того, что есть определенные критерии, по которым должна быть написана докторская диссертация. Есть приемы исторического исследования — он об этом не имеет ни малейшего представления», — сказал Мироненко.

Окончательное решение на основе рекомендации президиума должно вынести Минобрнауки, оформив его ведомственным приказом.

В пресс-службе министерства пояснили, что соответствующий приказ будет подготовлен «в ближайшее время».

Ученая степень влияния: громкие скандалы с диссертациями Еще 6 фото
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Авторы: Полина Звездина, Евгений Калюков.
Теги: Владимир Мединский , диссертация
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