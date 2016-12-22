Поклонская заявила о просьбе задержать главу «Христианского государства»

Депутат Наталья Поклонская, которая выступила против фильма «Матильда» из-за «оскорбления чувств верующих», заявила РБК, что именно по ее депутатскому запросу был задержан глава «Христианское государство» Александр Калинин

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РБК, что радикалов, которые призывали сжечь кинотеатры, правоохранительные органы задержали по ее депутатскому запросу.

Ранее сегодня стали известно, что ФСБ и МВД задержали лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.

«Как раз по моему депутатскому запросу на имя Министра внутренних дел и Генерального прокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган», — рассказала Поклонская.

Она так же добавила, что считает необходимыми усилить меры со стороны правоохранителей, «направленные на предупреждение любых проявлений экстремизма», и призвала признать фильм Алексея Учителя «Матильда» экстремистским материалом, «который собственно и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц».

Депутат подчеркнула, что «осуждала и осуждает» любое проявление насилия. «Абсолютно правовая ситуация с фильмом Матильда кем-то используется в целях, не имеющих никакого отношения к защите нашей истории и веры. Проявление экстремизма в данном вопросе — это часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих», — отметила она.

По словам источника РБК, Калинина задержали из-за призывов к «противоправным действиям». «В частности Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя «Матильда», — рассказал собеседник РБК.

В то же время ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили о задержании троих подозреваемых по уголовному делу о поджогах автомобилей возле офиса Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Собеседник «Интерфакса» пояснил, что процессуальный статус Калинина в рамках этого дела пока не определен.

В МФД России позже подтвердили факт задержания троих подозреваемых в поджогах, однако их имена официально не раскрывались.

Неизвестные подожгли автомобили возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве, где работает Добрынин, 11 сентября. На месте происшествия были также разбросаны записки «За Матильду гореть».

Руководитель организации «Христианское государство» Александр Калинин заявил тогда РБК, что его организация к поджогам непричастна. «Утром, 11 сентября, у нас была встреча во Владивостоке, поэтому те люди, которых знаю я, не могли поджечь автомобиль», — рассказал он.

По факту поджога полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.