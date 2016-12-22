Володин счел обсуждение «Матильды» в СМИ признаком перемен к лучшему

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что широкое обсуждение в средствах массовой информации фильма Алексея Учителя «Матильда» говорит о «переменах к лучшему» в России. Такое заявление он сделал в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, передают «РИА Новости».
По его словам, в 1990-х годах «никто не стал бы ставить во главу [новостной] повестки этот фильм».
«СМИ обсуждают те вопросы, которые считают проблемными. Если другие проблемы решены, их не обсуждают. Поэтому, если у нас вопрос, который интересен для всех, — это фильм «Матильда», значит, многое у нас изменилось в лучшую сторону», — считает спикер Госдумы.
Фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе наследника российского престола, будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Задолго до премьеры, которая намечена на конец октября, с призывами запретить ее показ выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее словам, фильм оскорбляет чувства верующих, а также является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию [царя Николая II и его семьи], клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых».
Фильм дважды проверялся Генпрокуратурой (туда поступило 43 запроса от Поклонской), однако эксперты оскорбления чувств верующих в фильме не нашли.
Кроме того, против демонстрации фильма выступили группы, которые называют себя православными активистами, — в частности, организация «Христианское государство — Святая Русь», которая рассылала в кинотеатры письма с призывами не показывать фильм Учителя, а также движение «Сорок сороков», выступившее организатором молитвенного стояния против «Матильды».
Неизвестные также предприняли попытки силового давления на киносети, которые собирались демонстрировать «Матильду», а также на режиссера картины Алексея Учителя.
В августе Минкультуры выдало прокатное удостоверение «Матильде». Глава департамента кинематографии Вячеслав Тельнов тогда пояснил, что в ведомстве посмотрели фильм и «предоставили заключение о соответствии российскому законодательству», так как не нашли в картине ничего, что «запрещено в публичной демонстрации».
Фильму установили возрастное ограничение «16+». Премьера состоится 23 октября в Санкт-Петербурге. В широкий прокат лента выйдет 26 октября.