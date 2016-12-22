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Устроившему поджог Банка Франции Павленскому предъявили обвинение
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Устроившему поджог Банка Франции Павленскому предъявили обвинение
Общество, 00:12
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Устроившему поджог Банка Франции Павленскому предъявили обвинение
Власти Франции предъявили обвинение российскому художнику-акционисту Петру Павленском. Он помещен под стражу в ожидании суда
Петр Павленский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Художнику Петру Павленскому, который устроил поджог здания Банка Франции в Париже, в среду, 18 октября, предъявили обвинение. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник в судебной системе. 

Сообщается, что Павленскому вменяют уничтожение чужого имущества опасным для окружающих способом. В отношении него избрана мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу.

Видео: Радио Свобода

Ранее сообщалось, что с Павленского сняли арест, чтобы переместить его в психиатрический стационар префектуры полиции. Соратница Павленского Оксана Шалыгина, которая также принимала участие в акции у здания Банка Франции, также была задержана и продолжает оставаться под стражей. 

Свою акцию, которая привела его в итоге к задержанию, Павленский устроил в Париже в ночь на 16 октября у здания Банка Франции. Он облил окна здания горючим, а затем поджег их. Павленский и Шалыгина были задержаны у входа в банк. Смысл акции художник объяснял тем, что, по его мнению, акция в Париже должна привести к «революционному пожару» во всем мире, в том числе к «освобождению России».

На живую нитку: какими акциями знаменит художник Павленский Еще 3 фото
Фотогалерея

В результате поджога пострадала входная дверь Банка Франции. Кредитная организация обещала подать жалобу на художника за порчу имущества. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Франция , Петр Павленский
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