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Экс-глава РАО получил 1,5 года колонии за мошенничество с недвижимостью
Общество, 17:44
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Экс-глава РАО получил 1,5 года колонии за мошенничество с недвижимостью
Суд приговорил к полутора годам колонии экс-главу Российского авторского общества Сергея Федотова. Менеджер признан виновным в мошенничестве: он незаконно переписал на подконтрольные фирмы часть недвижимости РАО
Сергей Федотов (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Мещанский суд Москвы приговорил экс-гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова к полутора годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Такое решение в понедельник, 19 июня, приняла судья Елена Гудошникова, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

Федотов после судебного заседания заявил журналистам, что «не вполне доволен приговором», но пока не уверен, будет ли его обжаловать. По его словам, он уже начал выплачивать РАО сумму ущерба, который в итоге составил около 300 млн руб. Осужденный погасил «около половины» долга. «Чтобы выплатить остальное, нужно работать. А я не имею такой возможности, потому что сижу в тюрьме», — заявил Федотов.

Приговор сравнительно мягкий в том числе из-за того, что Федотов выплачивает ущерб, пояснил его адвокат Александр Ильдуганов. Однако полностью его погасить мешает позиция РАО, заявил защитник. «Мы пытались предложить РАО недвижимость в счет долга — его квартиру, замок в Шотландии. Ответа не получили», — уточнил Ильдуганов.

Федотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) с имуществом РАО. Он признал вину, поэтому его дело суд рассмотрел в особом порядке. В начале заседания один из адвокатов обвиняемого Михаил Охрименко попросил провести процесс в закрытом режиме, объяснив это наличием в деле конфиденциальных банковских документов; судья Елена Гученкова удовлетворила его ходатайство.

В 2015 году МВД начала проверку деятельности всего топ-менеджмента организации после того, как в ведомство поступило анонимное сообщение о возможном хищении недвижимости РАО на 500 млн руб. Как говорилось в документах о проверке, которые поступили тогда и в редакцию РБК, в 2007–2011 годах РАО приобрело четыре объекта недвижимости общей площадью более 2 тыс. кв. м, которые затем были внесены в уставной капитал Сервисно-эксплуатационной компании (ЗАО «СЭК»), которую учредило РАО. ЗАО «СЭК», в свою очередь, создала три компании, внеся в уставный капитал каждой по одному объекту. А в итоге эти помещения достались третьим лицам, часть из которых были впоследствии ликвидированы.

Спустя год после начала проверки оперативники МВД пришли в РАО с обыском; после оперативных мероприятий и допроса Федотов был задержан и арестован. Следствие считало, что ЗАО «СЭК» было изначально создано в мошеннических целях и что Федотов ввел в заблуждение относительно его назначения авторский совет РАО — управляющий орган, куда входили в том числе композиторы и артисты Юрий Антонов, Игорь Матвиенко, Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин.

Адвокат Федотова Денис Балуев тогда полагал, что следствие сочло мошенничеством «абсолютно законное действие» по учреждению дочерней структуры для управления недвижимостью общества и ее реализации. А средства, вырученные после продажи объектов РАО, были потрачены в соответствии с законом и уставом РАО — на создание электронной системы, которая обеспечила бы прозрачность распределения отчислений между авторами.

РАО — некоммерческая организация, которая собирает в пользу авторов (композиторов и поэтов-песенников) отчисления с телеканалов, радиостанций, кафе и любых общественных заведений, где звучат музыкальные произведения. За свои услуги организация взимает от 10 до 35% от суммы авторских вознаграждений в зависимости от того, где исполнялось или тиражировалось произведение. В 2008 году общество получило соответствующую государственную аккредитацию.

Сергей Федотов — давний деловой партнер режиссера Никиты Михалкова; до ареста он возглавлял еще одну аналогичную авторскую организацию (Российский союз правообладателей), соучредителями которой являлись Михалков и возглавляемый им Союз кинематографистов России. Михалков — крестный отец сына Федотова, названного в честь режиссера.

Михалков выступал за смягчение меры пресечения Федотову. «Я совершенно уверен, что в первую очередь сам Сергей Сергеевич Федотов заинтересован в том, чтобы были расставлены все точки над i и правда восторжествовала», — комментировал режиссер. Он также отметил, что за время совместной работы по созданию системы защиты авторских прав он смог увидеть в Федотове «блестящего профессионала, глубокого аналитика и специалиста в отраслевых вопросах». При этом он не исключал, что «в недрах такой большой компании, как РАО, вольно или невольно могли быть совершены те или иные нарушения разной степени тяжести».

В апреле этого года новое руководство РАО рассказало об итогах аудита, проведенного после возбуждения дела. Проверка показала, что в 2014–2015 годах 63% платежей организации на общую сумму 211 млн руб. были сомнительными. Все это время выплаты авторам сокращались, а расходы на содержание РАО росли, отчитывалось руководство организации.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: мошенничество , РАО , Сергей Федотов
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