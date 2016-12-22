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Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру на нарушения в Минобрнауки
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Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру на нарушения в Минобрнауки
Общество, 00:04
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Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру на нарушения в Минобрнауки
Бюджетная отчетность Минобрнауки недостоверна, ведомство некорректно распределило субсидии между регионами на сумму 2,4 млрд руб. и неправомерно истратило 2,2 млрд руб., считают в Счетной палате
Фото: Олег Яковлев / РБК

Финансовые нарушения

Счетная палата выявила нарушения в работе Министерства образования и науки в 2016 году и направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку, говорится в заключении палаты, которое есть в распоряжении РБК.

Контрольное ведомство сочло, что бюджетная отчетность Минобрнауки недостоверна. Так, в заключении говорится, что сотрудники министерства не внесли в отчетность информацию об одном участке земли и 39 патентах. Также Минобрнауки неправомерно перевело 2,2 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений. Например, ведомство выдало Псковскому государственному университету 240 млн руб., на которые тот купил у Кабардино-Балкарии некий объект незавершенного строительства и землю (где именно находится земля, в заключении палаты не указано). Эта покупка не была одобрена правительством.

По пяти госконтрактам на 49,2 млн руб., которые заключило Минобрнауки, Счетная палата обнаружила конфликт интересов: победивший в тендерах «Центр развития науки» возглавляла бывший начальник правового департамента ведомства Марина Лукашевич. Кроме того, 8 млн руб. были заплачены за невыполненные работы Центральному научно-исследовательскому институту черной металлургии им. И.П. Бардина и Российскому химико-технологическому университету им. Д.И. Менделеева. Фонд «История отечества», наоборот, не получил полагающиеся ему 100 млн руб. Не доплатило министерство и студентам. Из 384 млн руб., заложенных на гранты, были потрачены только 102,8 млн руб.

Между регионами Минобрнауки некорректно распределило 1,6 млрд руб. на создание условий для занятия физкультурой в селах, указано в заключении. Еще 800 млн руб. были неверно выделены субъектам федерации на софинансирование мероприятий по разработке «новых образовательных технологий» в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

В марте 2017 года стало известно, что Генпрокуратура обнаружила в Минобрнауки хищения бюджетных средств в 2014-2016 годах. Из-за действий бывшего главы департамента науки и технологий ведомства Сергея Салихова было растрачено около 127 млн руб., зафиксировали в прокуратуре.

Несуществующий омбудсмен

Московскому авиационному институту министерство выделило деньги на уполномоченного по правам студентов в России (сейчас эту должность занимает Артем Хромов). В Счетной палате обратили внимание, что в штатном расписании министерства нет такой должности, а в уставе МАИ не закреплен такой вид деятельности. Всего за 2016 год МАИ получил от ведомства на эти цели 3,9 млн руб.

Хромов, чей офис, согласно данным Росреестра, располагается в здании, которое до февраля 2017 года принадлежало МАИ, заявил РБК, что не получал денег от института. «Моя должность выборная и общественная. Оплачивалась работа ребят, которые на «горячей линии» сидели и обслуживали обращения. А я ни за один день работы ни рубля не получил к глубочайшему сожалению», — отметил уполномоченный. РБК ожидает ответа от пресс-службы МАИ о том, куда были израсходованы 3,9 млн руб.

Указала Счетная палата и на недостатки при планировании Минобрнауки научных показателей для некоторых российских вузов. Например, три научных учреждения, Саратовский государственный технический университет, Норильский государственный институт и Федеральный институт медиации, перевыполнили план по качеству и количеству научных работ, несмотря на снижение финансирования. Не преуспело ведомство в 2016 году и в строительстве, зафиксировали в счетной палате. Из 47 объектов был введен в эксплуатацию только 21.

По итогам проверки Счетная палата приняла решение обратиться в Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и Министерство финансов. Это нестандартная ситуация, но периодически палата прибегает к такой мере: 13 июня она направила в Генпрокуратуру информацию после проверки Минстроя.

В пресс-службе Минобрнауки не успели ответить на вопросы РБК по существу, но заметили, что ведомство изучит и учтет все замечания Счетной палаты. Контрольно-ревизионный департамент в структуре ведомства появился лишь осенью 2016 с приходом нового министра — Ольги Васильевой, также указали в пресс-службе.

По всем перечисленным нарушениям должны быть проведены проверки, полагает эксперт регионального антикоррупционного центра Transparency International в Санкт-Петербурге Елена Вандышева. Необходимо найти виновных, поскольку факты, выявленные Счетной палаты, не предполагают случайных недочетов. «Речь может идти, например, о мошенничестве и подлоге », — подчеркнула Вандышева.

Авторы: Полина Звездина, Екатерина Копалкина
Теги: Счетная палата , вузы , Миноборнауки , Ольга Васильева
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