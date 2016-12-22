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Лауреатом Букеровской премии стал автор романа о Линкольне
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Лауреатом Букеровской премии стал автор романа о Линкольне
Общество, 00:18
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Лауреатом Букеровской премии стал автор романа о Линкольне
В книге Джорджа Сондерса рассказывается о горе Абрахама Линкольна, переживающего смерть своего сына. В жюри произведение сочли трогательным и оригинальным

Американский писатель Джордж Сондерс выиграл Букеровскую премию за исторический роман «Линкольн в Бардо». Об этом сообщает Би-би-си. Второй год подряд престижной литературной премии удостаивается гражданин США. Букера вручают авторам произведений на английском языке.

Это первый длинный роман Сондерса, который ранее был известен своими короткими рассказами. Действие романа разворачивается в 1862 году на кладбище Вашингтона и умещается в одну ночь. В книге рассказывается о горе Абрахама Линкольна, 16 президента США, переживающего утрату своего 11-летнего сына Вилли.

Баронесса Лола Янг, состоящая в жюри, пояснила, что формат «совершенно оригинального романа раскрывает остроумное и глубоко трогающее повествование».

В шорт-лист премии помимо Сондерса вошли британцы Али Смит и Фиона Мозли, американцы Пол Остер и Эмили Фрилунд, а также подданный Британии, родившийся в Пакистане, Мохсин Хамид. ​Победитель Букера получает в награду £50 тыс.

58-летний Джордж Сондерс родился в Техасе. В прошлом он становился лауреатом премий Folio Prize и Story Prize за сборник рассказов «10 декабря». Книга о Линкольне его девятое произведение.

В прошлом году премии был удостоен американский писатель Пол Битти за роман «Распродажа».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Букеровская премия
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