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Дочь бывшего замкомандира орловского ОМОНа заподозрили в терроризме
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Дочь бывшего замкомандира орловского ОМОНа заподозрили в терроризме
Общество, 16:35
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Дочь бывшего замкомандира орловского ОМОНа заподозрили в терроризме
ФСБ начала проверку по статье «Терроризм» в отношении Анастасии Луценко. В спецслужбе уверены, что девушка стала жертвой вербовки. После принятия ислама она распространяла в интернете видеоролики с призывами к терроризму
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Жительницу Орла Анастасию Луценко, дочь бывшего замкомандира ОМОН УМВД по Орловской области, проверяют на причастность к террористической деятельности, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК России (терроризм). Об этом РБК рассказал источник в региональном управлении ФСБ и подтвердил собеседник из центрального аппарата ФСБ.

Доследственную проверку проводят сотрудники УФСБ по области. Луценко подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через публикации в социальных сетях. «В материалах проверки говорится о размещении видеороликов в соцсети «ВКонтакте», — уточнил источник.

В августе 2016 года в следственном управлении СКР по Орловской области было возбуждено дело по ч. 1 ст. 282 УК России (разжигание межнациональной розни), в котором фигурировала Луценко, рассказал источник в региональном управлении ФСБ. «Девушку подозревают в распространении через социальную сеть «ВКонтакте» видеоматериалов экстремистской направленности», — рассказал РБК собеседник.

Признаки призывов к террористической деятельности оперативники нашли в видеоматериале «Нашид про чеченцев» (пропагандистская песня «Исламского государства» (ИГ), запрещенной в России террористической группировки. — РБК) продолжительностью 03 мин. 58 сек., который был размещен во «ВКонтакте» в июне 2016 года. По заключению эксперта-лингвиста, в нем содержались высказывания, направленные на возбуждение вражды к русским, а также к представителям иных религий, не ислама. Об этом РБК рассказал источник в региональном управлении. ​

Проанализировав профиль Анастасии Луценко в соцсетях, оперативники выяснили, что девушка приняла ислам в октябре 2013 года, после чего взяла себе имя Сумайя. «На это решение повлиял ее друг по переписке Мухаммад, который писал ей, что воюет в Сирии против правительственных войск и защищает мусульман от агрессии диктатора», — прокомментировал материалы следствия источник в ФСБ.

Мухаммад, говорит источник, ссылаясь на материалы дела, передавал девушке пропагандистские видеоролики, обосновывающие необходимость «вести террористическую войну с неверными», которые она распространяла в интернете». В начале 2014 года Мухаммада убили в Сирии, отметил он.

Оперативники уверены, что Анастасия имела дело с вербовщиком одной из террористических организаций, рассказал источник. ​«Радикальные настроения Анастасии проявлялись в ее интернет-переписке», — отметил собеседник.

Луценко продолжала общаться в соцсетях со сторонниками радикального ислама, рассказал источник в центральном аппарате ФСБ. «Девушка познакомилась с уроженцем Чечни, проживающим во Франции. Их переписка попала в материалы расследования», — добавил он. Луценко, по словам собеседника РБК, сообщала, что хочет отправиться на Ближний Восток. Спустя какое-то время молодые люди расстались, сообщил источник, но жительница Орла продолжала размещать посты экстремистской направленности.

В переписке с молодыми людьми с Северного Кавказа и из стран Ближнего Востока она обсуждала деятельность международных террористических организаций, одобряла их активность и писала о том, что хотела бы примкнуть к ним.

По словам собеседника из регионального управления ФСБ, в 2016 году при обыске по месту жительства Анастасии Луценко оперативники нашли три взрывпакета, две дымовые шашки, упаковку армейских осветительных огней, а также засекреченные приказы МВД. Все это, как отметил собеседник РБК, принадлежало ее отцу Луценко Роману Сергеевичу, который на тот момент являлся заместителем командира ОМОН УМВД России по Орловской области. Тогда по факту нарушения режима секретности служба собственной безопасности УМВД по Орловской области провела проверку, а Луценко объявили выговор, добавил собеседник.

Повторное нарушение режима секретности оперативники выявили в 2016 году, когда Роман Луценко перешел на службу в Росгвардию вместе с другими сотрудниками ОМОН УМВД России по Орловской области, сообщил источник в региональном управлении ФСБ. «Луценко отстранили от работы с секретными документами, а затем он был уволен», — добавил он.

В мае 2017 года бывший замкомандира ОМОНа Роман Луценко написал жалобу в Общественную палату России, в которой сообщил о неправомерных действиях сотрудников ФСБ, которые ведут дело его дочери, рассказал РБК источник, близкий к Общественной палате. Луценко жаловался на длительный срок расследования уголовного дела и сообщал, что до сих пор в деле нет фигурантов.

РБК отправил запрос в управление ФСБ по Орловской области, Общественную палату России, а также в пресс-службу ФСБ. ​Роман Луценко в телефонном разговоре отказался отвечать на вопросы РБК. Источник в Общественной палате подтвердил факт поступления обращения от Романа Луценко. 

Авторы: Андрей Филатов, Дмитрий Серков.
Теги: экстремизм , уголовное дел , Росгвардия
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