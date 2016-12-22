«РИА Новости» узнало о снятии обвинений с двух фигурантов дела Шакро

ФСБ сняла обвинения с двух фигурантов дела Шакро Молодого. Одним из них стал человек, которого называли посредником при передаче взятки: бывший сотрудник УСБ СК Денис Богородецкий

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Источники агентства «РИА Новости» рассказали, что ФСБ сняла обвинения против двух фигурантов дела о подкупе высокопоставленных следователей криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). По словам одного источника, обвинения были сняты с бывшего сотрудника управления собственной безопасности Следственного комитета Дениса Богородецкого. Его считали посредником при передаче взятки.

«Богородецкому оформили явку с повинной, а в статье о посредничестве (при передаче взятки) есть примечание, по которому человек освобождается от ответственности, если сообщает о преступ​лении», — рассказал собеседник агентства.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что «слух про Богородецкого действительно есть».

По словам еще одного источника, следователи сняли обвинения и с бывшего сотрудника МВД Евгения Суржикова, который якобы работал на Шакро. Причем, как уточнил собеседник агентства, это произошло еще в августе 2017 года.

Богородецкий был отправлен под стражу решением Лефортовского суда Москвы 21 июля 2017 года. В суде следствие заявило, что именно он передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СКР Александру Ламонову, также проходящему по делу Шакро. Следователь мотивировал свое ходатайство об аресте тем, что Богородецкий подозревается в совершении тяжкого преступления и при этом обладает «опытом оперативной работы и обширными связями» с правоохранителями и «лицами из криминального мира». ​ «Это позволит ему в случае освобождения попытаться уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей», — пояснил следователь.

Защита подозреваемого настаивала на домашнем аресте, так как, по словам адвоката, Богородецкий страдает рассеянным склерозом и нуждается в постоянном лечении.

Как сообщал «Росбалт», сразу же после ареста Богородецкий начал активно сотрудничать со следствием и вскоре ему изменили меру пресечения на домашний арест. ​Кроме того, источник агентства рассказал, что Богородецкий подписал прошение о заключении досудебного соглашения и оно было удовлетворенно Генпрокуратурой.

Бывший сотрудник главного управления собственной безопасности МВД России Евгений Суржиков, в свою очередь, до ареста, по данным следователей, работал в ЧОП у криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). Он был арестован в июле прошлого года. По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, чтобы разобраться в истории по «делу Шакро» о вымогательстве 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements, он предлагал взятку замначальника управления собственной безопасности СК России Александру Ламонову. В марте 2017 года Тверской суд изменил Суржикову меру пресечения — он был переведен под домашний арест.

В настоящий момент под стражей по «делу Шакро» находятся еще три человека — глава управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также первый замглавы столичного главка СК России Денис Никандров. Все они, как полагают следователи, получили от Шакро взятку в размере ​€500 тыс., пообещав за это Калашову помочь освободить его из СИЗО и «облегчить» обвинение Андрею Кочуйкову.