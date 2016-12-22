Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,04 57,51 EUR Нал. 69,33 68,69 USD Бирж. 57,74 +0,05 EUR Бирж. 69,04 +0,13 USD ЦБ. 57,62 +0,09 EUR ЦБ. 68,75 +0,17 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2057,36 +0,17% РТС 1122,33 -0,10% Brent 55,26 -0,40% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7243,88 +0,39%
«РИА Новости» узнало о снятии обвинений с двух фигурантов дела Шакро
Лента новостей
Авиакомпании задолжали пассажирам за задержки европейских рейсов €6,6 млн 15:24, Политика Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума 15:21, Общество Механика из «Алых парусов» отправят в колонию за гибель женщины в лифте 15:20, Общество Глава МИД Германии заступился за Ким Чен Ына 15:20, Политика Федун объяснил провал «Спартака» на старте чемпионата 15:16, Спорт Памяти российских банков: как перезагрузить неработающую систему 15:16, Мнение Названы районы за пределами МКАД с самым дорогим арендным жильем 15:12, Недвижимость Собянин показал бронзовых спортсменов на станции метро «ЦСКА» 15:08, Общество Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на учения «Запад-2017» 15:00, Политика Песков призвал не размывать идею Путина о миротворцах в Донбассе 14:55, Политика «РИА Новости» узнало о снятии обвинений с двух фигурантов дела Шакро 14:41, Общество Автора ролика о Тинькофф Банке вызвали на допрос в Москву 14:39, Общество Сирийские войска при поддержке ВКС России форсировали Евфрат 14:37, Политика Минобороны применило «Сани» и «Гармонь» на учениях «Запад-2017» 14:32, Общество В Госдуме предложили создать пост уполномоченного по правам инвалидов 14:28, Политика Путин поручил к 2018 году обнулить НДС на авиаперевозки для Калининграда 14:25, Политика В Чечне ответили на сообщения о просьбе к Кадырову найти певца 14:23, Общество Регионам позволят снижать налог на прибыль для среднего бизнеса 14:22, Бизнес ВЭБ назвал срок перехода экономики России к устойчивому росту 14:13, Экономика СКР проверит голодовку горняков в Забайкалье 14:04, Общество «Роснефть» задумалась об инвестициях в газопровод в Иракском Курдистане 14:01, Бизнес Более 60% отраженных атак вируса для скрытого майнинга пришлись на Россию 13:59, Технологии и медиа Из-за анонимных звонков в Чебоксарах эвакуировали 1,3 тыс. человек 13:50, Общество В правительстве согласовали выходные и праздники на 2018 год 13:38, Общество «Дочку» Сбербанка на Украине решил купить бывший кандидат в президенты 13:37, Политика Экс-глава «Связного» возглавил Бинбанк 13:35, Бизнес
«РИА Новости» узнало о снятии обвинений с двух фигурантов дела Шакро
Общество, 14:41
0
«РИА Новости» узнало о снятии обвинений с двух фигурантов дела Шакро
ФСБ сняла обвинения с двух фигурантов дела Шакро Молодого. Одним из них стал человек, которого называли посредником при передаче взятки: бывший сотрудник УСБ СК Денис Богородецкий
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Источники агентства «РИА Новости» рассказали, что ФСБ сняла обвинения против двух фигурантов дела о подкупе высокопоставленных следователей криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). По словам одного источника, обвинения были сняты с бывшего сотрудника управления собственной безопасности Следственного комитета Дениса Богородецкого. Его считали посредником при передаче взятки.

«Богородецкому оформили явку с повинной, а в статье о посредничестве (при передаче взятки) есть примечание, по которому человек освобождается от ответственности, если сообщает о преступ​лении», — рассказал собеседник агентства.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что «слух про Богородецкого действительно есть».

По словам еще одного источника, следователи сняли обвинения и с бывшего сотрудника МВД Евгения Суржикова, который якобы работал на Шакро. Причем, как уточнил собеседник агентства, это произошло еще в августе 2017 года.

Богородецкий был отправлен под стражу решением Лефортовского суда Москвы 21 июля 2017 года. В суде следствие заявило, что именно он передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СКР Александру Ламонову, также проходящему по делу Шакро. Следователь мотивировал свое ходатайство об аресте тем, что Богородецкий подозревается в совершении тяжкого преступления и при этом обладает «опытом оперативной работы и обширными связями» с правоохранителями и «лицами из криминального мира». ​ «Это позволит ему в случае освобождения попытаться уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей», — пояснил следователь.

СМИ узнали о готовящейся сделке со следствием генерала СКР из дела Шакро
Общество


Защита подозреваемого настаивала на домашнем аресте, так как, по словам адвоката, Богородецкий страдает рассеянным склерозом и нуждается в постоянном лечении.

Как сообщал «Росбалт», сразу же после ареста Богородецкий начал активно сотрудничать со следствием и вскоре ему изменили меру пресечения на домашний арест. ​Кроме того, источник агентства рассказал, что Богородецкий подписал прошение о заключении досудебного соглашения и оно было удовлетворенно Генпрокуратурой.

Операция «Итальянец»: как генералы СКР спасали людей Шакро Молодого
Политика

Бывший сотрудник главного управления собственной безопасности МВД России Евгений Суржиков, в свою очередь, до ареста, по данным следователей, работал в ЧОП у криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). Он был арестован в июле прошлого года. По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, чтобы разобраться в истории по «делу Шакро» о вымогательстве 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements, он предлагал взятку замначальника управления собственной безопасности СК России Александру Ламонову. В марте 2017 года Тверской суд изменил Суржикову меру пресечения — он был переведен под домашний арест.

В настоящий момент под стражей по «делу Шакро» находятся еще три человека — глава управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также первый замглавы столичного главка СК России Денис Никандров. Все они, как полагают следователи, получили от Шакро взятку в размере ​€500 тыс., пообещав за это Калашову помочь освободить его из СИЗО и «облегчить» обвинение Андрею Кочуйкову.

Авторы: Владислав Гордеев, Маргарита Алехина.
При участии: Евгения Маляренко.
Теги: Следственный комитет , взятка , дело Шакро
Главное
Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума Общество
Материалы по теме
Дело Шакро Молодого направили в суд Общество
СМИ узнали о готовящейся сделке со следствием генерала СКР из дела Шакро Общество
Глава московского СК нашел виновных в слухах о его связи с делом Шакро Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку