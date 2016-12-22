Фигурантам дела «Седьмой студии» Серебренникова продлили меру пресечения

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения обвиняемым по делу компании «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова. Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский остался под стражей, остальные — под домашним арестом

Кирилл Серебренников (Фото: Павел Головкин / AP)

Басманный суд Москвы оставил под стражей и под домашним арестом обвиняемых по делу АНО «Седьмая студия», которым вменяется мошенничество с госсубсидией на 68 млн руб. Они проведут в изоляции еще по меньшей мере три месяца. Такое решение принял судья Артур Карпов, передает корреспондент РБК.

По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева. Все они, кроме арестованного Малобродского, содержатся под домашним арестом. Еще одна фигурантка дела, продюсер Екатерина Воронова, объявлена в розыск и арестована заочно.

В начале заседания глава следственной группы Александр Лавров попросил суд приобщить к своему ходатайству материалы, подтверждающие причастность всех обвиняемых к преступлениям.

Среди документов были допросы предпринимателя Василия Синельникова и свидетельницы по фамилии Иванова — директора ООО «Кино и театр». Они рассказали, как через их юрлица руководство «Седьмой студии» обналичивало деньги с помощью фиктивных договоров на несуществующие услуги. Бухгалтеры Татьяна Жирикова, Лариса Войкина и Элеонора Филимонова рассказали о черной кассе «Седьмой студии» и о том, как по приказу продюсера Екатерины Вороновой была уничтожена финансовая документация компании. Дочь Юрия Итина Мария рассказала, что из уст родителей слышала о финансовых махинациях, к которым якобы были причастны Серебренников и его помощница Анна Шалашова, не фигурирующая в деле. Кроме того, если верить протоколу, девушка лично вместе с отцом подготовила несколько фиктивных договоров.

Среди названных Лавровым документов была и переписка между Итиным, Малобродским, Серебренниковым и Вороновой, где они обсуждали махинации. Из переписки следует, что в течение 2012 года на мероприятия «Платформы» члены группы якобы планировали потратить около 19,5 млн руб, тогда как Минкультуры ежегодно выделяло на проект по 70 млн руб. Официальная зарплата Малобродского, которую он получал из субсидии, по документам составляла 30 тыс. руб., а в действительности — 200 тыс. руб. — такой вывод следствие сделало из переписки. Вороновой, судя по этим письмам, тоже было предложено зарегистрировать ИП, чтобы через него по фиктивным договорам проводить деньги.

«В том, что зачитал следователь, есть очевидные несостыковки с действительностью», — заявил Малобродский. Серебренников добавил: «Это странные абсурдные вещи, о которых я слышу первый раз». Адвокаты заявили, что приобщение всех этих материалов нарушило бы закон. «Мы готовились к одному ходатайству следствия, а теперь фактически должны оппонировать совершенно другому», — заявил защитник Серебренникова Дмитрий Харитонов. Обвиняемые и адвокаты попросили суд дать им время на ознакомление с новыми документами, отложив суд хотя бы до завтра. Судья Карпов дал два перерыва: в полчаса и в 15 минут.

После перерывов судья Карпов приобщил к делу несколько заявлений Малобродского в Генпрокуратуру, МВД и СКР с жалобами на действия конвоя и следователей, а также несколько десятков поручительств за обвиняемых от именитых деятелей культуры. Формулировки ходатайства следствия были вполне традиционными; Лавров упомянул особую сложность дела, необходимость допроса 70 свидетелей и назначения экспертиз; возможность обвиняемых скрыться и воздействовать на свидетелей. Кроме прочих, следствие проверяет на причастность к хищениям должностных лиц Минкультуры, указал Лавров.

О «деле «Седьмой студии» стало известно после обысков в театре «Гоголь-центр» 23 мая. Оперативным сопровождением дела занимается служба защиты конституционного строя ФСБ.

По версии СКР, в 2011 году Серебренников создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссер создал «Седьмую студию». Сотрудники компании предоставляли в Минкультуры «планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные, завышенные сведения об их количестве и стоимости», составляли ложные отчеты, а также фиктивные договоры на работы, которые в действительности не проводились, считают в СКР. Бюджетные компенсации этих работ фигуранты дела выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали. Затем Серебренников распределял их между участниками схемы, убеждены следователи.

Алексей Малобродский (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Серебренников долгое время оставался свидетелем по делу и был задержан только в августе — после того как дело было передано в центральный аппарат СКР из московского управления, а Масляева дала показания на режиссера. Согласно протоколу ее допроса, Итин, Серебренников и Малобродский создали «Седьмую студию» специально «для реализации преступного умысла». Бухгалтер помогала им обналичивать субсидию от государства, а наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению, рассказала Масляева следствию. Впоследствии ее отпустили из-под стражи под домашний арест.

Изначально дело расследовало управление СКР по Москве. Отдельным фигурантам дела вменяли мошенничество на меньшие суммы: Малобродского обвиняли в хищении 2,3 млн руб., выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», а Итина и Масляеву — в том, что они вместе с неустановленными лицами изготовили фальшивую отчетность о работах на 1,2 млн руб., которые в действительности не проводились.