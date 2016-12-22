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ЕСПЧ присудил братьям Навальным более €70 тыс. по делу «Ив Роше»
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ЕСПЧ присудил братьям Навальным более €70 тыс. по делу «Ив Роше»
Общество, 11:37
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ЕСПЧ присудил братьям Навальным более €70 тыс. по делу «Ив Роше»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному €76 тыс. Братья жаловались на несправедливое судопроизводство по «делу «Ив Роше»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €76 тыс. политику Алексею Навальному и его брату бизнесмену Олегу Навальному, признав несправедливым судебный процесс против них по «делу «Ив Роше». Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Страсбург поддержал доводы Навальных о нарушении статей 6 и 7 Европейской конвенции, где идет речь о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании только на основании закона. Заявители считают, что действия, за которые они понесли наказание, в действительности были законными, и суд трактовал нормы уголовного права расширительно. Государство в ходе этого судебного процесса нарушило в отношении Навальных презумпцию невиновности и их право на равное присутствие в процессе свидетелей с обеих сторон, убеждены братья.

В решении отмечается, что суд не пришел к выводу, что преследование братьев Навальных было «политически мотивированным».

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Навальных виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму в 26,7 млн руб. Олег Навальный был приговорен к 3,5 года колонии общего режима, а Алексей к тому же сроку, но условно, и штрафу в 500 тыс. руб.​

Дело было возбуждено по заявлению гендиректора российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток») Бруно Лепру и относится к событиям 2008-2013 года, когда Олег Навальный работал топ-менеджером «Почты России». ​Согласно приговору, Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты на доставку грузов с двумя компаниями — «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компанией». На деле же услуги предоставляли транспортные компании, которые нанимались дешевле, чем платили фирмы-потерпевшие. Навальные использовали служебное положение Олега в «Почте России» в недобросовестных целях, ввели своих клиентов в заблуждение относительно ценообразования «Главподписки» и использовали компанию для отмывания нелегальных доходов, полагало следствие, а вместе с ним и суд (приговор по большей части дублирует обвинительное заключение, утверждали в «Диссернете»).

Навальные не признали своей вины, назвав уголовное дело политически мотивированным. Создание «Главподписки», по их словам, было обычной предпринимательской деятельностью.

Ранее Алексей Навальный через ЕСПЧ добился отмены приговора по делу «Кировлеса» и его отправки на новое рассмотрение. В июле 2013 года Ленинский райсуд Кирова приговорил Навального и предпринимателя Петра Офицерова к пяти и четырем годам колонии соответственно за организацию присвоения или растраты (в апелляции сроки были заменены на условные). ​По версии СКР, в 2009 году Навальный, который тогда был советником губернатора Кировской области Никиты Белых, познакомил директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева с Офицеровым, который тогда основал «Вятскую лесную компанию». Пользуясь своим влиянием, Навальный навязал Опалеву невыгодную для предприятия сделку: «Кировлес» должен был поставлять ВЛК лес по заниженной цене, а та перепродавала его по рыночной. На этих условиях «Кировлес» продал ВЛК около 10 тыс. куб. м материалов на сумму почти 16,2 млн руб.

В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что оппозиционера и предпринимателя осудили за обычную предпринимательскую деятельность, и что суд некритически отнесся к показаниям Опалева, который пошел на сделку со следствием. Он присудил Навальному и Офицерову €56 тыс. и €8 тыс. соответственно и постановил отменить приговор. Верховный суд в ноябре того же года отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В феврале этого года Навальный и Офицеров вновь получили пять и четыре года соответственно, на этот раз — сразу условно. Политик повторно обжаловал приговор в ЕСПЧ.

Ранее в этом году ЕСПЧ присудил оппозиционеру €64 тыс. по семи жалобам на незаконные задержания и административные аресты во время митингов в 2011-2012 году. Страсбург согласился, что власти во всех случаях нарушили право Навального на свободу собраний и на справедливый суд.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ЕСПЧ , Алексей Навальный , Олег Навальный , дело Ив Роше
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