СК возбудил уголовное дело по факту гибели Марьянова

По мнению СК, в обстоятельствах смерти актера могут содержаться признаки преступления

Дмитрий Марьянов (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова, сообщает ведомство.

Возбуждение уголовного дела последовало за сообщением о начале СК проверки сообщений СМИ о том, что медики отказались «оперативно оказать медицинскую помощь» почувствовавшему себя плохо в подмосковном городе Лобня актеру Дмитрию Марьянову, который скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.

«По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)», - сообщили в ведомстве.

В СК пояснили, что его сотрудники проводят комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств преступления и конкретных виновных лиц.

16 октября в пресс-службе Минздрава Московской области ТАСС сообщили, что вызывавшие скорую помощь Марьянову друзья актера сами отменили вызов.



«По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно», — сказал сотрудник пресс-службы.

Дмитрий Марьянов получил известность в 1986 году, сыграв главную роль в фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Выше Радуги». Позднее Марьянов играл в таких фильмах, как «Дорогая Елена Сергеевна», «Какая чудная игра», «День радио», сериалах «Графиня де Монсоро», «Гибель империи», «Сатисфакция» и других.



По предварительным данным, причиной смерти актера 15 октября 2017 года стал отрыв тромба. Марьянову было 47 лет.