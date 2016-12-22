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Павленский назвал акцию в Париже предвестником «освобождения России»
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Павленский назвал акцию в Париже предвестником «освобождения России»
Общество, 17:00
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Павленский назвал акцию в Париже предвестником «освобождения России»
Российский художник-акционист Петр Павленский объяснил, зачем организовал поджог здания Банка Франции. По его словам, акция в Париже должна привести к «революционному пожару» во всем мире, в том числе к «освобождению России»
Петр Павленский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Художник-акционист Петр Павленский, который в ночь на понедельник поджег отделение Банка Франции в Париже, объяснил свои действия. Заявление художника приводят Le Monde и L'Express

«Бастилия была разрушена восстанием, люди уничтожили этот символ деспотизма и власти. На этом же месте был возведен новый дом рабства. Банк Франции занял место тюрьмы на площади Бастилии, банкиры заняли место монархов», — говорится в заявлении Павленского.

«Возрождение революционной Франции приведет к революционному пожару по всему миру. В этом огне начнется освобождение России», — заключил художник.

Репортаж об акции художника в ночь на понедельник был опубликован фотоагентством Divergence Image. В подписи к фотографиям говорится, что Павленский призывал к «великой французской революции».

После поджога правоохранительные органы задержали двух человек, в том числе самого художника. Сфотографировавшая Павленского во время акции напротив Банка Франции Сара Константин рассказала РБК, что полиция помимо акциониста задержала его жену Оксану Шалыгину.

В результате поджога пострадало имущество банка, в частности его входная дверь. Отделение Банка Франции закрыто до окончания ремонта. В пресс-службе финансового учреждения РБК сообщили, что пожаром был затронут дверной проем, системе безопасности ущерб не причинен. После поджога Банк Франции пообещал подать на поджигателя жалобу.

На живую нитку: какими акциями знаменит художник Павленский Еще 3 фото
Фотогалерея

Павленский приобрел широкую известность после того, как 10 ноября 2013 года прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади. Одна из последних акций Павленского в России была связана с поджогом двери в здании ФСБ. Суд оштрафовал его за это на 500 тыс. руб.

Кроме того, Следственный комитет России проводил в отношении Павленского проверку по заявлению о насильственных действиях сексуального характера — против него выступила актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина. 

16 января директор «Театра.doc» Елена Гремина опубликовала в своем Facebook видео, на котором двое мужчин били третьего. Гремина утверждала, что одним из нападавших был Павленский, а потерпевшим — бывший бойфренд актрисы Анастасии Слониной. 17 января 2017 года в отношении Павленского было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса РФ (побои).

Павленский иммигрировал во Францию в январе 2017 года, заявив, что эти обвинения являются клеветой. Он запросил убежище в этой стране, заявив, что подвергается в России незаконному уголовному преследованию. Париж предоставил политическое убежище ему, а также его подруге Оксане Шалыгиной и их двум дочерям.

Авторы: Наталья Демченко, Илья Немченко, Любовь Алтухова.
Теги: революция , поджог , Петр Павленский , Банк Франции
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