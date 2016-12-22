Павленский назвал акцию в Париже предвестником «освобождения России»

Российский художник-акционист Петр Павленский объяснил, зачем организовал поджог здания Банка Франции. По его словам, акция в Париже должна привести к «революционному пожару» во всем мире, в том числе к «освобождению России»

Петр Павленский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Художник-акционист Петр Павленский, который в ночь на понедельник поджег отделение Банка Франции в Париже, объяснил свои действия. Заявление художника приводят Le Monde и L'Express.

«Бастилия была разрушена восстанием, люди уничтожили этот символ деспотизма и власти. На этом же месте был возведен новый дом рабства. Банк Франции занял место тюрьмы на площади Бастилии, банкиры заняли место монархов», — говорится в заявлении Павленского.

«Возрождение революционной Франции приведет к революционному пожару по всему миру. В этом огне начнется освобождение России», — заключил художник.

Репортаж об акции художника в ночь на понедельник был опубликован фотоагентством Divergence Image. В подписи к фотографиям говорится, что Павленский призывал к «великой французской революции».

После поджога правоохранительные органы задержали двух человек, в том числе самого художника. Сфотографировавшая Павленского во время акции напротив Банка Франции Сара Константин рассказала РБК, что полиция помимо акциониста задержала его жену Оксану Шалыгину.

В результате поджога пострадало имущество банка, в частности его входная дверь. Отделение Банка Франции закрыто до окончания ремонта. В пресс-службе финансового учреждения РБК сообщили, что пожаром был затронут дверной проем, системе безопасности ущерб не причинен. После поджога Банк Франции пообещал подать на поджигателя жалобу.

Павленский приобрел широкую известность после того, как 10 ноября 2013 года прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади. Одна из последних акций Павленского в России была связана с поджогом двери в здании ФСБ. Суд оштрафовал его за это на 500 тыс. руб.

Кроме того, Следственный комитет России проводил в отношении Павленского проверку по заявлению о насильственных действиях сексуального характера — против него выступила актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина.

16 января директор «Театра.doc» Елена Гремина опубликовала в своем Facebook видео, на котором двое мужчин били третьего. Гремина утверждала, что одним из нападавших был Павленский, а потерпевшим — бывший бойфренд актрисы Анастасии Слониной. 17 января 2017 года в отношении Павленского было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса РФ (побои).



Павленский иммигрировал во Францию в январе 2017 года, заявив, что эти обвинения являются клеветой. Он запросил убежище в этой стране, заявив, что подвергается в России незаконному уголовному преследованию. Париж предоставил политическое убежище ему, а также его подруге Оксане Шалыгиной и их двум дочерям.