В полиции Парижа рассказали о задержании Павленского за поджог банка

Городская полиция Парижа задержала двух человек после поджога Банка Франции, сообщили РБК во французском ведомстве.

«Они нанесли вред имуществу, их доставили в полицейский участок. Другой информации нет», — сказали в полиции.

Фотоагентство Divergence Image опубликовало репортаж, в котором рассказывается об акции российского художника Петра Павленского, которую он провел в центре Парижа. В описании к фотографиям говорится, что художник призвал к «великой французской революции», после чего поджег дверь Банка Франции, утверждая, что «банкиры заняли место монархов».

Одна из фотографий опубликована на странице агентства в Twitter.

Французские власти предоставили политическое убежище Павленскому, после того как в январе 2017 года он уехал из России. Свой отъезд художник объяснил выдвинутыми против него обвинениями в совершении сексуального насилия, после предъявления которых неизвестные в масках, назвавшиеся представителями уголовного розыска, задержали самого Павленского и его гражданскую жену Оксану Шапыгину.

После нескольких часов допроса задержанных отпустили, и они немедленно решили уехать из страны вместе с дочерьми.

В 2015 году Павленский был задержан в Москве, после того как поджег входную дверь здания ФСБ. Спустя несколько часов в отношении художника было возбуждено уголовное дело по факту «вандализма», в 2016 году следствие переквалифицировало статью на «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Мещанский суд Москвы приговорил его к выплате штрафа в 500 тыс. руб.