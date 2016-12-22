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СК после смерти Марьянова начал проверку действий врачей скорой помощи
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СК после смерти Марьянова начал проверку действий врачей скорой помощи
Общество, 11:03
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СК после смерти Марьянова начал проверку действий врачей скорой помощи
Ранее сообщалось, что медики отказались прислать машину скорой помощи за почувствовавшим себя плохо актером
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Управление Следственного комитета по Московской области начало доследственную проверку сообщений СМИ о том, что медики отказались «оперативно оказать медицинскую помощь» почувствовавшему себя плохо в подмосковном городе Лобня актеру Дмитрию Марьянову, который скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Ранее издание Life сообщало, что друзья Марьянова вызывали скорую помощь, однако услышали в ответ, что оперативно прислать машину не получится из-за большого количества других вызовов. После этого друзья актера повезли того в больницу на своей машине, однако Марьянов скончался по дороге.

В пресс-службе Росздравнадзора агентству ТАСС пообещали провести проверку на станции скорой помощи в Лобне. 16 октября в пресс-службе Минздрава Московской области агентству сообщили, что вызывавшие скорую помощь Марьянову сами отменили вызов.

«По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно», — сказал сотрудник пресс-службы.

Памяти Дмитрия Марьянова. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Дмитрий Марьянов получил известность в 1986 году, сыграв главную роль в фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Выше Радуги». Позднее Марьянов играл в таких фильмах, как «Дорогая Елена Сергеевна», «Какая чудная игра», «День радио», сериалах «Графиня де Монсоро», «Гибель империи», «Сатисфакция» и других.

По предварительным данным, причиной смерти актера 15 октября 2017 года стал отрыв тромба. Марьянову было 47 лет.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: СК , Дмитрий Марьянов
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