Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии после секс-скандала

Один из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальных домогательствах, исключен из Американкой киноакадемии, присуждающей премию «Оскар»

Харви Вайнштейн (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Американская академия кинематографических искусств и наук, присуждающая премию «Оскар», исключила из своих рядов известного продюсера Харви Вайнштейна, столкнувшегося с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление академии.

Сообщается, что совет управляющих из 54 членов академии на экстренном заседании в субботу проголосовал за немедленное исключение Вайнштейна из состава академии. В заявлении сказано, что итоги голосование «значительно превышают требуемое большинство в две трети голосов».

«Мы делаем это не просто для того, чтобы отделить себя от кого-то, кто не заслуживает уважения своих коллег, но также чтобы послать сообщение о том, что эпоха преднамеренного невежества и позорного соучастия в сексуально-хищническом поведении и преследованиях на рабочем месте в нашей отрасли закончена. Речь идет о вызывающей серьезную тревогу проблеме, которой нет места в нашем обществе», — сказано в заявлении.

Скандал вокруг Вайнштейна разразился после опубликованного The New York Times интервью голливудской актрисы Эшли Джадд, которая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. Об аналогичных случаях заявили еще девять женщин, восемь из которых в разное время являлись сотрудницами The Weinstein Company. Издание писало, что домогательства повторялись на протяжении почти трех десятилетий.

Адвокат продюсера заявил, что обвинения не соответствуют действительности. Сам Вайнштейн отрицает обвинения в сексуальных домогательствах, но при этом заявил, что сожалеет о том, как «вел себя с коллегами в прошлом».



Скандал с обвинениями в адрес Вайнштейна также стоил ему поста в созданной им киностудии The Weinstein Company. Компания заявила, что после отстранения Вайнштейна сменит свое название.