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Генпрокуратура составила собирательный образ «пьяного водителя»
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Генпрокуратура составила собирательный образ «пьяного водителя»
Общество, 17:36
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Генпрокуратура составила собирательный образ «пьяного водителя»
Согласно статистике, собранной Генеральной прокуратурой России, нетрезвыми водителями чаще всего оказываются мужчины до 49 лет без постоянной оплачиваемой работы, проживающие в регионах Приволжского федерального округа
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генеральная прокуратура составила собирательный образ среднестатистического нарушителя ПДД по статье о вождении в пьяном виде, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным статистики, которую приводит Генпрокуратура, среднестатистический пьяный водитель на российских дорогах — это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет без постоянного источника дохода, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

При этом среди регулярно «пьющих за рулем» минимальное количество иностранных граждан, их число от общего количества нарушителей по этой статье составляет всего 2%. Но за последние три года их число увеличилось почти в два раза. Так если в 2014 году правоохранители зарегистрировали 968 случаев вождения в пьяном виде со стороны иностранцев, в 2016 — 1 811, то за период с января по июнь 2017 — 1 006. Большинство нарушений этой группой граждан было совершено в Москве и ее центральной части.

В масштабах страны, по данным Генпрокуратуры, в последние три с половиной года было выявлено почти 228 тыс. лиц, из которых 158 тыс. в момент находилось в состоянии опьянения за рулем. Чаще всего за нарушение ППД водителей задерживали в Башкортостане, Нижегородской и Кемеровской областях, Алтайском, Красноярском и Пермском крае.

Меньше всего таких преступлений было выявлено в Чечне, Ингушетии, Севастополе, Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах. Всего, по данным Судебного департамента при Верховном Суде России, за последние три года число нарушений ПДД по стране уменьшилось на 30%.

«Так, в если 2013 году было осуждено более 15 тыс. лиц, то в прошлом году их численность не превысила 10,5 тыс. Вместе с тем, если сравнивать данные 2016 года с 2015 годом, можно говорить об увеличении осужденных примерно на 13%», — рассказали в надзорном ведомстве.

В 2015-2016 годах за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения было осуждено более 94 тыс. лиц. При этом 77,6 тысячам из них в качестве наказания были назначены обязательные работы, к штрафу были приговорены 6,3 тыс. человек.

В конце августа первый вице-премьер Игорь Шувалов провел совещание в московском Центре организации дорожного движения, где заявил, что ситуация в столице «будет еще безопаснее», если Дума примет законопроект о передаче городским властям полномочий по взиманию штрафов за нарушение ПДД.

Этот законопроект был разработан правительством в мае 2015 года, его инициировал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Его этот законопроект будет утвержден, под контроль Москвы перейдут полномочия по взиманию штрафов по 38 из 128 составов нарушений ПДД, зафиксированных видеокамерами.

В апреле 2016 года правительство внесло в Думу законопроект о залоге за возврат со штрафстоянки автомобиля, отобранного у пьяного водителя. Такую меру планировалось внести в Кодекс об административных правонарушениях. Залог, согласно тексту законопроекта, должен быть равен максимальной сумме штрафа по административным статьям о вождении в нетрезвом виде или об отказе от медицинского освидетельствования. Законопроект разработали в Минюсте еще в 2014 году. Издание «Газета.ру» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило 15 сентября, что законопроект может быть принят до конца года.

С 2015 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за вождение в нетрезвом виде власти могут возбудить уголовное дело (ст. 264-1). Но это грозит только тем, кто уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение в течение последнего года. Закон предусматривает разные санкции, включая лишение свободы на срок до двух лет. В ноябре 2016 года глава МВД Владимир Колокольцев рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что в ведомстве думают об ужесточении срока лишения свободы за пьяную езду. 

Автор: Ася Сотникова.
Теги: ПДД , Генпрокуратура России
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