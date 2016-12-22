Трамп призвал усилить ограничения на въезд в США после взрыва в Лондоне

Президент США заявил, что борьбу с террористами нужно вести более жесткими методами, призвав расширить и ужесточить ограничения на въезд в США

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Президент США Дональд Трамп использовал взрыв, произошедший в пятницу на станции «Парсонс-Грин» лондонского метрополитена, чтобы еще раз указать на необходимость усиления ограничений на въезд в США.

«Запрет на въезд в США должен стать шире, сильнее и более конкретным», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Президент США отметил, что атаку на лондонцев организовали «больные и слабоумные люди», о которых было прекрасно известно Скотланд-Ярду.

«Надо действовать на опережение!», — написал Трамп, призвав обращаться с «террористами-неудачниками» в более «жесткой манере» и, в частности, лишить их возможности использовать интернет для вербовки новых боевиков.

13 сентября Верховный суд отменил ограничения, наложенные ранее на действие иммиграционного указа Трампа, запретившего гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена запрещалось въезжать в страну, не имея визы или вида на жительство.

14 сентября Министерство внутренней безопасности США объявило о введении визовых санкций в отношении Гвинеи, Камбоджи, Сьерра-Леоне и Эритреи в связи с отказом этих стран принимать своих граждан, высылаемых с территории США.