В метро Лондона произошел взрыв

В Лондонском метрополитене произошел взрыв. В результате происшествия, как пишет газета Metro, несколько человек получили «ожоги лица». В полиции подтвердили информацию о неком «инциденте» в городской подземке

Фото: @mehmetdikbayir / Twitter

В Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» на юго-западе города произошел взрыв, сообщает газета Metro. После происшествия, по ее данным, пострадали уже несколько человек — они получили ожоги лица. Взорвался «белый контейнер», находившийся в «задней части» состава, передает оказавшийся на месте происшествия корреспондент издания.

Фотографию этого объекта позже на своей странице в Twitter выложил очевидец случившегося под ником Rigs. На изображении — белый, пластиковый контейнер, из которого слабо вырывается открытый огонь.

Взрыв, как уточнил Sky News другой свидетель происшествия, Марк Уайт, «был небольшим», однако некоторые, по его данным, получили ранения.​ Оказавшаяся в момент происшествия на станции метро женщина рассказала Reuters о том, что она получила травмы при давке, возникшей после взрыва.

Полиция города подтвердила «инцидент» в метро Лондона. Остальных подробностей случившегося в органах правопорядка не уточнили.

После взрыва поезд, в котором произошел инцидент был «наполнен дымом», пишет Metro. Люди, выбираясь из вагонов, оставались на платформе. По громкой связи им, по данным издания, сказали не покидать «Парсонс-Грин» до эвакуации, из-за чего возникла паника и давка. Позже полицейские рекомендовали гражданам избегать места инцидента.

Как уточнила Metro пресс-секретарь корпорации Transport for London, являющейся функциональным подразделением администрации города, движение между станциями «Эрлс Корт» и «Уимблдон» на линии «Дистрикт», где случился взрыв, было приостановлено. Такое решение, по ее данным, приняли из-за «предупреждений о безопасности».

​В посольстве России в Лондоне РБК сообщили, что дипмиссия «в курсе инцидента». «В полицию направлен запрос, есть ли среди пострадавших граждане России», — отметили в пресс-группе посольства.

В настоящий момент к месту происшествия, как сообщает Reuters, прибыли пожарные бригады. Также к «Парсонс-Грин» направили машины скорой помощи.

«Наш первоначальный приоритет — оценить уровень и характер травм [пострадавших]», — говорится в Twitter лондонской службы скорой помощи.