СМИ узнали о задержании подражателей телефонным террористам

Первыми подозреваемыми по уголовным делам о ложных звонках о минировании оказались «подражатели», которые сначала узнали об атаке. Ранее в ФСБ обещали объявить о розыске первых подозреваемых, говорил источник РБК

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По уголовным делам об анонимных звонках о «минировании» школ, ТЦ, университетов и других объектов по всей России задержаны первые подозреваемые. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Задержанными оказались несколько подражателей, они сообщали о минированиях уже после того, как узнали о массовых эвакуациях.

Ранее в четверг источник РБК в ФСБ сообщал, что в ближайшее время будет объявлено о розыске подозреваемых в телефонном терроризме.

Подражателей удалось вычислить, потому что в отличие от организаторов массовой телефонной атаки, они пользовались обычными телефонами. Среди задержанных 17-летний житель Волоколамска, который «заминировал» Дворец спорта. Против него возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

По словам источника РБК в ФСБ, следователи проверяют задержанных региональными управлениями ФСБ подростков на причастность к массовым сообщениям о заложенных взрывных устройствах. «Есть вероятность, что оперативники вышли на людей, которые подключились к распространению угроз о минировании мест большого скопления людей из хулиганских соображений», заявил собеседник.

О том, что по фактам анонимных звонков о «минировании» ФСБ возбудило дело по 207 статье УК РФ, ранее писал РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. Исполнители телефонной атаки используют IP-телефонию, что обеспечивает анонимность звонка. «Подключение голосового шлюза IP-телефонии к сетям операторов связи часто происходит нелегально, с подменой номера звонящего, IP-адресов и прочих идентификаторов», — говорил собеседник РБК.

Существуют две версии источника атаки. По одной из них, она идет с территории Украины, по другой, за массовым телефонным терроризмом стоят причастные к ИГ лица. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опроверг все предположения о причастности Украины к этой атаке.

Собеседник РБК отмечал, что около 90% звонков были скоординированы, а «часть звонков поступила от подростков и от людей «с неуравновешенной психикой».

Телефонные звонки о «минировании» поступают в школы, университеты, ТЦ, бизнес-центры и другие объекты по всей России с 10 сентября. По информации источника РБК в МВД России, за это время были эвакуированы около 150 тыс. человек более чем с 480 объектов.