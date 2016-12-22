Суд арестовал замглавы ФСИН по делу о хищении 160 млн руб.

Басманный суд Москвы отправил под стражу замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о хищении 160 млн руб. Вопросы к Коршунову возникли в связи с закупкой топлива и продуктов питания по завышенным ценам

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Дело о сахаре и бензине

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, которому вменяется растрата 160 млн руб. на двух госконтрактах. Такое решение приняла судья Елена Ленская, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Его арестовали до 13 ноября.

Коршунов организовал поставку топлива и продуктов для нужд ФСИН по заведомо завышенным ценам, сообщил в четверг, 14 сентября, СКР. Речь шла о закупке сахара и автомобильного топлива. Дело было возбуждено еще 4 июля этого года против начальника одного из отделов управления тылового обеспечения ФСИН Алексея Данилова по статье о халатности, рассказал на заседании следователь. После допросов ряда чиновников 12 сентября по тем же фактам было возбуждено новое дело — на сей раз о двух эпизодах растраты. Обвинение по объединенному делу предъявили Коршунову, добавил представитель СКР. Еще двое подчиненных Коршунова, по версии следствия, были его пособниками.

«Я возражаю против данного уголовного дела. То, что вменяется мне в вину, сделать попросту невозможно», — заявил Коршунов, которого конвоировали в суд в сопровождении кинолога с собакой. «Якобы Данилов, имея некий умысел, пропустил поставку с завышенной ценой, а я подписал контракт», — так он описал фабулу своего обвинения.

Коршунов подробно рассказал, как ФСИН закупает товары: «Управление тыла готовит документы на аукцион. Далее они передаются в контрактную службу и проходят экспертизу — их подписывают финансовое управление, правовое управление и управление собственной безопасности. Лишь после этого аукцион поступает на электронную площадку, где за ним следит ФАС. После окончания аукциона документы поступают мне на подпись. В этот момент документы согласованы всеми службами. Чтобы Данилов решил исправить цену и все службы это пропустили — такого быть не может», — утверждал обвиняемый.

Высокая цена, по которой ФСИН закупала топливо и сахар, связана с особенностями порядка госзакупок, заявил Коршунов. Этот порядок не предусматривал предоплаты: ФСИН может получить товар сразу, а рассчитаться с контрагентами в течение года. «Поставщикам приходится брать большие кредитные средства, чтобы совершить поставку. Это, естественно, увеличивает себестоимость продукта», — рассказал Коршунов. На цену топлива и продуктов, по его словам, повлияли и другие объективные сложности. Например, за сахар пришлось переплатить из-за того, что поставка нужна была срочно — предыдущий поставщик сорвал контракт.

Личные поручительства

Адвокат Наталья Шубнова попросила суд приобщить к делу личные поручительства за Коршунова от двух докторов юридических наук — специалиста НИИ ФСИН России Станислава Кузьмина и преподавателя академии МВД Юрия Антоняна. «Это люди, имеющие прямое отношение к юриспруденции и способные оценить деятельность Олега Адольфовича», — заявила адвокат. При обыске у Коршунова, по ее словам, нашли всего 2 млн руб. наличными — эта сумма вдвое меньше годового заработка чиновника, который и до прихода на службу во ФСИН много лет работал в банковской сфере и был небедным человеком.

Оставшись на свободе, Коршунов может повлиять на своих неустановленных сообщников и свидетелей, которые могут его изобличить — в том числе своих бывших подчиненных, настаивал следователь. Адвокат Александр Линников возражал, что скрыться Коршунов не может физически: «Его фотографии размещены в открытых источниках, и возможности перемещаться без того, чтобы быть узнанным, у него нет», — заявил защитник. Он добавил, что Коршунов страдает сахарным диабетом и повышенным давлением, до сих пор переносит последствия серьезной черепно-мозговой травмы, полученной в 2008 году, а 31 августа он перенес операцию на желудке и до сих пор реабилитируется. Сам Коршунов пожаловался на сильные боли в брюшной полости и предположил, что соблюдать необходимую диету в СИЗО будет для него невозможно.

Басманный суд часто избирает меру пресечения в виде домашнего ареста лицам, которые обвиняются «в преступлениях сопоставимой тяжести или более тяжких», заявил Линников: в пример он привел экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, режиссера Кирилла Серебренникова, экс-главу Коми Владимира Торлопова и бывшего главу «Роснано» Леонида Меламеда. «Уж после Улюкаева, который, будучи министром, обвиняется в столь тяжком преступлении и сидит под домашним арестом, помещать нашего доверителя под стражу было бы кощунственно!» — восклицал еще один защитник Олег Шляхов.

Задержание Коршунова

Сотрудники ФСБ задержали Коршунова в среду, 13 сентября. В тот же день оперативники и следователи провели обыски в квартире чиновника и на его яхте, пришвартованной в Подмосковье. В ходе этих мероприятий силовики изъяли помимо прочего коллекцию дорогих часов. Следователи намерены проанализировать доходы Коршунова — он владеет парком дорогих автомобилей, мотоциклом Harley Davidson и двумя катерами, утверждали источники РБК.

Коршунова ранее проверяли на причастность к организации хищения порядка 1 млрд руб. через сеть интернет-магазинов для заключенных, следовало из материалов проверки, которую провело управление СКР по Калужской области. Проверку инициировал руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. С 2014 года частные владельцы магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости для осужденных и арестованных, вынуждены заключать контракты не напрямую со ФСИН, а с подведомственным ему ФГУП «Калужское», созданным специально для управления такими магазинами. Предприятие стало монополистом, на нем оказались замкнуты финансовые потоки, связанные с торговлей для нужд заключенных, но в действительности оно работало в интересах группы чиновников во главе с Коршуновым, полагал Осечкин. Результаты проверки калужское управление передало в центральный аппарат СКР.

Также преследование Коршунова может быть связано со скандалами вокруг строящегося СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, полагали источники РБК. Изолятор должен был стать крупнейшим в Европе; на его возведение было выделено 12 млрд руб. Счетная палата в июле пришла к выводу, что эти средства были использованы неэффективно — работы сильно затягиваются. Чиновники, курирующие стройку, и главы двух компаний-подрядчиков уже стали фигурантами нескольких уголовных дел о мошенничестве и взятках. Работы курировал застреленный в марте офицер управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Николай Чернов, по делу о его заказном убийстве арестован его начальник — замглавы регионального УФСИН Сергей Мойсеенко.

Коршунов во ФСИН отвечал за экономику, производство, снабжение и строительство. Весной Генпрокуратура провела комплексную проверку снабжения службы, по ее итогам было возбуждено девять уголовных дел, рассказывали источники РБК. Счетная палата, в свою очередь, анализировала результаты программы строительства СИЗО и колоний. На эти цели в течение десяти лет пошло 57,7 млрд руб., однако программа фактически не была выполнена — больше половины выделенных денег (30,8 млрд) приходится на не завершенные в срок стройки.

Около месяца назад Коршунов написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассказал РБК член общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Это было связано с тем, что к чиновнику «были вопросы», в том числе по поводу «Крестов-2», уточнил правозащитник. Однако приказа о его увольнении до сих пор не последовало.