Ткачев предложил изымать перевозящие «санкционку» машины

При этом сами ввезенные в обход эмбарго продукты, по словам главы Минсельхоза, нужно уничтожать сразу после обнаружения

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Ввоз в Россию включенных в санкционный список продуктов через территорию Белоруссии необходимо жестко пресечь, при необходимости нужно досматривать каждую машину, уверен глава Минсельхоза Александр Ткачев.

«Необходимо закрыть этот канал серого импорта. Необходимо досматривать каждую грузовую машину, если нет фитосанитарных, ветеринарных документов, не возвращать груз обратно, как сейчас это делаем, а мы предлагаем уничтожать [такой груз] на месте», — заявил Ткачев на совещании по вопросам поддержки сельского хозяйства, которое проводит в Воронеже президент России Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Министр также предложил ужесточить ответственность для тех, кто помогает доставлять в Россию «санкционку». Адекватной мерой, по словам Ткачева, могло бы стать изъятие грузовиков, на которых перевозятся такие продукты.

«Необходимо ужесточить ответственность за ввоз и предусмотреть изъятие не только самой продукции, но и транспортных средств, которые ее перевозят», — заявил министр.

В августе 2014 года власти России ввели запрет на ввоз в страну ряда видов продовольственной продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее в черный список добавили Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. В июле 2017 года срок действия эмбарго был продлен до 31 декабря 2018 года.

Первоначально к ввозу в Россию были запрещены все виды производимого в вышеназванных странах мяса крупного рогатого скота и домашней птицы, свинина, рыба и ракообразные, а также моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи. Впоследствии в список запрещенных продуктов несколько раз вносились незначительные изменения, однако большинство видов сельхозпродукции по-прежнему подпадают под действие эмбарго.

Кроме того, в Россию по-прежнему запрещен ввоз помидоров из Турции: с 1 января 2016 года российской стороной были ограничены поставки нескольких видов сельхозпродуктов из этой страны, что стало ответом на атаку турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-24, сбитого в районе сирийско-турецкой границы. После улучшения отношений между странами большинство запретов было отменено, однако импорт турецких помидоров в Россию по-прежнему запрещен.

Летом 2015 года Путин подписал указ об уничтожении завезенных в страну в обход эмбарго продуктов. По данным Россельхознадзора, к 9 октября 2017 года общий вес уничтоженных продуктов растительного происхождения превысил 17 тыс. т; кроме того, было уничтожено около 500 т продуктов животного происхождения.

13 октября Россельхознадзор объявил о введении запрета на ввоз через Белоруссию в Россию помидоров, выращенных в Бангладеш, Гвинее, Джибути, Замбии, Йемене, Ливане, Сирии, Судане и Танзании.

Введение запрета в ведомстве связали со значительным увеличением поставок белорусских помидоров в Россию на фоне роста импорта Минском томатов из тех стран, откуда эти овощи в Россию ввозить нельзя, и одновременного роста поставок через Белоруссию помидоров из Азии и Африки. Россельхознадзор посетовал, что достоверно установить место происхождения поступающих из Белоруссии овощей невозможно, и напомнил о необходимости «недопущения ввоза на территорию России запрещенной к ввозу продукции».