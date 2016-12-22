Россияне назвали свои главные страхи

Согласно опросу социологов из Левада-центра, больше всего россияне боятся болезни близких и начала новой войны, об этом заявили больше половины опрошенных. Также россияне признались, что боятся бедности и массовых репрессий

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Главные страхи россиян связаны с болезнями близких и собственными проблемами со здоровьем, об этом говорится в исследовании «Левада-Центра», передает «Интерфакс».

Болезнь близких людей назвали основным страхом 63% опрошенных, 48% рассказали, что больше всего им страшно серьезно заболеть самим. Так 23% респондентов заявили, что боятся СПИДа, о страхе старости сказали 27% опрошенных. Еще 33% заявили, что их пугает смерть, в целом.

Отдельную группу людей составляют те, кто больше всего страшится обстоятельств непреодолимой силы: 32% опасаются стихийных бедствий, 40% — начала новой мировой войны.

Социальные вопросы также волнуют россиян: 25% рассказали, что их пугают публичные унижения и оскорбления, 17% — заявили, что боятся ужесточения политического режима и возврата к массовым репрессиям. При этом о страхе перед произволом властей рассказали 29% опрошенных, они же упомянули о том, что испытывают ужас, когда думают о возможном нападении преступников и беззаконии.

Бедность стала главным страхом для 42% россиян, еще 30% — боятся остаться без работы, 29% — страшит перспектива потерять свои сбережения.

Опрос был проведен с 18 по 22 августа в 48 регионах 137 населенных пунктах России, респондентами выступили 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Согласно опросу, который Левада-центр проводил в начале сентября, несмотря на нынешние данные о боязни массовых репрессий, за последние 12 лет россияне стали более лояльно относиться к установке памятников советскому лидеру Иосифу Сталину. Тех, кто одобряет такую инициативу оказалось 39%.

До этого социологи выясняли, что россияне считают основными проблемами в стране — тогда 45% опрошенных заявили о бедности, 61% — о росте цен, 33% — о безработице. Всего 4% респондентов заявили, что их беспокоит ограничение гражданских прав и свобод.