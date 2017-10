Голливудский секрет: что известно о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Один из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн обвиняется в сексуальных домогательствах, в том числе в отношении актрис Анджелины Джоли и Гвинет Пэлтроу. Что об этом известно — в обзоре РБК

5 октября The New Tork Times опубликовала расследование, в котором говорится о многочисленных сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера 65-летнего Харви Вайнштейна («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и др.).​ По информации издания, домогательства продолжались на протяжении почти трех десятилетий. О подобных случаях​ рассказали несколько актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто — последняя раскрыла подробности журналу The New Yorker.​

The New York Times пишет, что в ходе интервью с шестью женщинами удалось установить, что описанные случае происходили по одному сценарию. Вайнштейн назначал своим жертвам деловую встречу в лобби отеля, позже выяснялось, что он ждет в номере. Там он «мог встать напротив почти или полностью голым»: «Он либо просил посмотреть, как он принимает душ, либо же попросить сделать ему массаж или по-другому инициировать его».

Впервые об этом рассказала актриса Эшли Джадд в 2015 году. По ее утверждению, после неудачного опыта встречи с Вайнштейном его студия ни разу не предложила ей роль.

​В ответ на публикацию адвокат продюсера заявил, что обвинения не соответствуют действительности. Сам Вайнштейн направил изданию официальное заявление, в котором не стал ничего опровергать, извинился перед коллегами и сказал, что сожалеет о случившемся.

11 октября жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чапмен, объявила, что расстается с мужем.

На скандал отреагировали многие звезды Голливуда. Например, актриса Мерил Стрип, долгое время работавшая с Вайнштейном, назвала его поведение «непростительным». Режиссер Кевин Смит («Клерки», «Догма») написал в Twitter, что стало стыдно, когда он узнал о случившемся. «Он профинансировал первые 14 лет моей карьеры, и сейчас я узнал, что, пока я получал прибыль, другие страдали», — заметил он.

He financed the first 14 years of my career — and now I know while I was profiting, others were in terrible pain. It makes me feel ashamed. https://t.co/T0hInW7EqJ