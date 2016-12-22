Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,82 EUR Нал. 68,83 68,32 USD Бирж. 57,84 -0,15 EUR Бирж. 68,54 +0,05 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 4836,02 +84,08 ММВБ 2101,07 +0,68% РТС 1143,32 +0,75% Brent 56,87 +0,57% DJIA 22854,52 +0,10% Nasdaq 6597,43 +0,15% FTSE 7533,81 -0,06%
Голливудский секрет: что известно о скандале вокруг Харви Вайнштейна
Лента новостей
Дмитрий Губерниев рассказал о новом конфликте с Мартеном Фуркадом 21:25, Спорт В Калининграде подожгли Rolls-Royce сооснователя входящей в «Дикси» сети 21:09, Общество В Баку пересмотрят отношения с Советом Европы из-за резолюций ПАСЕ 21:08, Политика Стадион на чемоданах: что обещают построить на месте «Торпедо» 20:45, Фотогалерея  Глава МИД КНДР пообещал США «огненный град» 20:36, Политика Бойко-Великий продаст «Росатому» подрядчика строительства Белорусской АЭС 20:29, Бизнес Стали известны место и время прощания с Чумаком 20:26, Общество В Кремле назвали проблему с «ВИМ-Авиа» решенной 20:17, Бизнес Голливудский секрет: что известно о скандале вокруг Харви Вайнштейна 20:15, Общество Заказ из «Юлмарта»: почему арестован совладелец холдинга Дмитрий Костыгин 20:09, Бизнес Американца обвинили в попытке продать госдолжность на Дальнем Востоке 20:07, Общество В состав ВМФ принят буксир РБ-393 20:01, Общество Суд отправил под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина 20:00, Общество Нью-Йорская винодельня создала вино в честь твита Трампа 19:54, Бизнес Банковскую тайну раскроют судебным приставам 19:42, Финансы В Кремле заявили о непричастности Путина к суду над Улюкаевым 19:41, Политика СМИ анонсировали появление в КХЛ хоккейного клуба из Узбекистана 19:38, Спорт В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой 19:33, Технологии и медиа Кудрин назвал неоправданной санацию ЦБ большого числа мелких банков 19:30, Экономика Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела 19:30, Общество Подозреваемый в убийстве журналистки Мадсен отказался давать показания 19:27, Общество Акционер МКБ построит в Москве стадион для «Торпедо» за 8 млрд руб. 19:25, Общество Против осужденного за убийство Немцова завели новое уголовное дело 19:17, Общество Во взрывах у полицейского управления в Дамаске погибли два человека 18:56, Общество Трамп назвал «фейком» новость о плане увеличить ядерный арсенал в 10 раз 18:53, Политика Цифровой след: как банки анализируют соцсети клиентов при выдаче кредита 18:47, Деньги Российская индустрия моды готовится к качественному прорыву 18:43, РБК и легпром России В Киеве в детском саду отравились 11 детей 18:43, Общество
Голливудский секрет: что известно о скандале вокруг Харви Вайнштейна
Общество, 20:15
0
Голливудский секрет: что известно о скандале вокруг Харви Вайнштейна
Один из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн обвиняется в сексуальных домогательствах, в том числе в отношении актрис Анджелины Джоли и Гвинет Пэлтроу. Что об этом известно — в обзоре РБК
Харви Вайнштейн (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Что случилось

5 октября The New Tork Times опубликовала расследование, в котором говорится о многочисленных сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера 65-летнего Харви Вайнштейна («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и др.).​ По информации издания, домогательства продолжались на протяжении почти трех десятилетий. О подобных случаях​ рассказали несколько актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто — последняя раскрыла подробности журналу The New Yorker.​

The New York Times пишет, что в ходе интервью с шестью женщинами удалось установить, что описанные случае происходили по одному сценарию. Вайнштейн назначал своим жертвам деловую встречу в лобби отеля, позже выяснялось, что он ждет в номере. Там он «мог встать напротив почти или полностью голым»: «Он либо просил посмотреть, как он принимает душ, либо же попросить сделать ему массаж или по-другому инициировать его».

Впервые об этом рассказала актриса Эшли Джадд в 2015 году. По ее утверждению, после неудачного опыта встречи с Вайнштейном его студия ни разу не предложила ей роль.

Реакция

​В ответ на публикацию адвокат продюсера заявил, что обвинения не соответствуют действительности. Сам Вайнштейн направил изданию официальное заявление, в котором не стал ничего опровергать, извинился перед коллегами и сказал, что сожалеет о случившемся.

«Я сожалею о том, как я вел себя с коллегами в прошлом. Это вызвало много боли, я искренне прошу прощения за это. Хотя я пытаюсь стать лучше, я знаю, что мне предстоит пройти долгий путь», — заявил продюсер.

11 октября жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чапмен, объявила, что расстается с мужем.

На скандал отреагировали многие звезды Голливуда. Например, актриса Мерил Стрип, долгое время работавшая с Вайнштейном, назвала его поведение «непростительным». Режиссер Кевин Смит («Клерки», «Догма») написал в Twitter, что стало стыдно, когда он узнал о случившемся. «Он профинансировал первые 14 лет моей карьеры, и сейчас я узнал, что, пока я получал прибыль, другие страдали», — заметил он.

Отстранение от дел

9 октября стало известно, что из-за вызвавших скандал сообщений совет директоров киностудии The Weinstein Company принял решение отстранить Харви Вайнштейна от дел и уволить его из собственной компании. На следующий день агентство Associated Press сообщило о намерении компании сменить название.

Харви Вайнштейн основал The Weinstein Company вместе со своим братом Робертом. За время своего существования кинокомпания выпустила десятки известных фильмов, в том числе работы Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара.

Громкие сексуальные скандалы с участием знаменитостей

В марте 1977 года режиссер Роман Полански был арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Гейли. Полански тогда признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако вскоре покинул США. В июне 2017 года Гейли попросила прекратить дело в отношении режиссера, однако суд в Лос-Анджелесе отклонил ее просьбу. В 2010 году в домогательствах режиссера обвинила британская актриса Шарлотта Льюис, а в августе 2017 года о подобном случае заявила еще одна женщина, имя которой не раскрывалось. 4 октября 2017 года на режиссера поступила еще одна жалоба, на этот раз от 61-летней Ренаты Лангер, по словам которой, Полански надругался над ней в 1972 году.

В начале октября 2016 года газета The Washington Post опубликовала видеоролик 2005 года, в котором Дональд Трамп рассказывал ведущему Билли Бушу о неудачной попытке соблазнения замужней женщины. Позже материал, в котором две женщины обвинили Дональда Трампа в домогательствах, опубликовала газета The New York Times. После этого более десяти женщин обвинили кандидата в президенты США в домогательствах. В июле 2017 года Трамп попросил суд прекратить рассмотрение иска.

В 2014 году в сексуальных домогательствах со стороны режиссера Вуди Аллена заявила его приемная дочь Дилан Фэрроу, опубликовав открытое письмо. В ответ на обвинения режиссер заявил, что они полностью выдуманы. Подобные обвинения выдвигались против Аллена еще в 1992 году, но суд тогда не нашел доказательств его вины.

В разное время героем сексуальных скандалов становился и Майкл Джексон. В 1993 и 2003 годах он подозревался в растлении несовершеннолетних. В мае 2013 года американский хореограф Уэйд Робсон подал посмертный иск против Фонда наследия Майкла Джексона, обвинив покойного певца в сексуальных домогательствах. В 2005 году Робсон был одним из свидетелей защиты Джексона в деле о растлении несовершеннолетних. Суд в 2015 году решил, что хореограф не может претендовать на компенсацию из средств, оставшихся после смерти Джексона, поскольку слишком долго не подавал иск.

В декабре 2014 года на американского комика Билла Косби подали в суд по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Джуди Хут, якобы произошедшем в 1974 году. СМИ отмечали, что обвинения в сексуальных домогательствах против комика звучали и раньше, но по всем эпизодам истек срок давности. В случае с Хут срок давности мог быть продлен, так как речь шла о несовершеннолетней. В декабре 2015 года Косби также обвинили в насильственных действиях сексуального характера, случившихся в 2004 году, — обвинить комика в домогательствах готовы более 50 женщин. Судебные разбирательства против Косби продолжаются.

Авторы: Анна Ким, Филипп Алексенко.
Теги: Харви Вайнштейн , The Weinstein Company , сексуальный скандал
Главное
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела Общество
Материалы по теме
Продюсера «Убить Билла» уволили из его кинокомпании после секс-скандала Общество
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку