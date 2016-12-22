Голливудский секрет: что известно о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Что случилось
5 октября The New Tork Times опубликовала расследование, в котором говорится о многочисленных сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера 65-летнего Харви Вайнштейна («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и др.). По информации издания, домогательства продолжались на протяжении почти трех десятилетий. О подобных случаях рассказали несколько актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто — последняя раскрыла подробности журналу The New Yorker.
The New York Times пишет, что в ходе интервью с шестью женщинами удалось установить, что описанные случае происходили по одному сценарию. Вайнштейн назначал своим жертвам деловую встречу в лобби отеля, позже выяснялось, что он ждет в номере. Там он «мог встать напротив почти или полностью голым»: «Он либо просил посмотреть, как он принимает душ, либо же попросить сделать ему массаж или по-другому инициировать его».
Впервые об этом рассказала актриса Эшли Джадд в 2015 году. По ее утверждению, после неудачного опыта встречи с Вайнштейном его студия ни разу не предложила ей роль.
Реакция
В ответ на публикацию адвокат продюсера заявил, что обвинения не соответствуют действительности. Сам Вайнштейн направил изданию официальное заявление, в котором не стал ничего опровергать, извинился перед коллегами и сказал, что сожалеет о случившемся.
«Я сожалею о том, как я вел себя с коллегами в прошлом. Это вызвало много боли, я искренне прошу прощения за это. Хотя я пытаюсь стать лучше, я знаю, что мне предстоит пройти долгий путь», — заявил продюсер.
11 октября жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чапмен, объявила, что расстается с мужем.
На скандал отреагировали многие звезды Голливуда. Например, актриса Мерил Стрип, долгое время работавшая с Вайнштейном, назвала его поведение «непростительным». Режиссер Кевин Смит («Клерки», «Догма») написал в Twitter, что стало стыдно, когда он узнал о случившемся. «Он профинансировал первые 14 лет моей карьеры, и сейчас я узнал, что, пока я получал прибыль, другие страдали», — заметил он.
He financed the first 14 years of my career — and now I know while I was profiting, others were in terrible pain. It makes me feel ashamed. https://t.co/T0hInW7EqJ— KevinSmith (@ThatKevinSmith) 9 октября 2017 г.
Отстранение от дел
9 октября стало известно, что из-за вызвавших скандал сообщений совет директоров киностудии The Weinstein Company принял решение отстранить Харви Вайнштейна от дел и уволить его из собственной компании. На следующий день агентство Associated Press сообщило о намерении компании сменить название.
Харви Вайнштейн основал The Weinstein Company вместе со своим братом Робертом. За время своего существования кинокомпания выпустила десятки известных фильмов, в том числе работы Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара.
Громкие сексуальные скандалы с участием знаменитостей
В марте 1977 года режиссер Роман Полански был арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Гейли. Полански тогда признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако вскоре покинул США. В июне 2017 года Гейли попросила прекратить дело в отношении режиссера, однако суд в Лос-Анджелесе отклонил ее просьбу. В 2010 году в домогательствах режиссера обвинила британская актриса Шарлотта Льюис, а в августе 2017 года о подобном случае заявила еще одна женщина, имя которой не раскрывалось. 4 октября 2017 года на режиссера поступила еще одна жалоба, на этот раз от 61-летней Ренаты Лангер, по словам которой, Полански надругался над ней в 1972 году.
В начале октября 2016 года газета The Washington Post опубликовала видеоролик 2005 года, в котором Дональд Трамп рассказывал ведущему Билли Бушу о неудачной попытке соблазнения замужней женщины. Позже материал, в котором две женщины обвинили Дональда Трампа в домогательствах, опубликовала газета The New York Times. После этого более десяти женщин обвинили кандидата в президенты США в домогательствах. В июле 2017 года Трамп попросил суд прекратить рассмотрение иска.
В 2014 году в сексуальных домогательствах со стороны режиссера Вуди Аллена заявила его приемная дочь Дилан Фэрроу, опубликовав открытое письмо. В ответ на обвинения режиссер заявил, что они полностью выдуманы. Подобные обвинения выдвигались против Аллена еще в 1992 году, но суд тогда не нашел доказательств его вины.
В разное время героем сексуальных скандалов становился и Майкл Джексон. В 1993 и 2003 годах он подозревался в растлении несовершеннолетних. В мае 2013 года американский хореограф Уэйд Робсон подал посмертный иск против Фонда наследия Майкла Джексона, обвинив покойного певца в сексуальных домогательствах. В 2005 году Робсон был одним из свидетелей защиты Джексона в деле о растлении несовершеннолетних. Суд в 2015 году решил, что хореограф не может претендовать на компенсацию из средств, оставшихся после смерти Джексона, поскольку слишком долго не подавал иск.
В декабре 2014 года на американского комика Билла Косби подали в суд по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Джуди Хут, якобы произошедшем в 1974 году. СМИ отмечали, что обвинения в сексуальных домогательствах против комика звучали и раньше, но по всем эпизодам истек срок давности. В случае с Хут срок давности мог быть продлен, так как речь шла о несовершеннолетней. В декабре 2015 года Косби также обвинили в насильственных действиях сексуального характера, случившихся в 2004 году, — обвинить комика в домогательствах готовы более 50 женщин. Судебные разбирательства против Косби продолжаются.