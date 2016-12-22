Собянин назвал «колоссальную сумму» расходов на реновацию в Москве

За четыре года на программу реновации жилья из бюджета Москвы уйдет 400 млрд руб., заявил Сергей Собянин. По его словам, эта «колоссальная сумма» будет впервые заложена в бюджет столицы отдельной строкой

Сергей Собянин во время осмотра образца комнаты в макете типовых домов по программе реновации (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Средства на реализацию программы ​реновации жилья будут выделены отдельной строкой в бюджете Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на расширенном заседании правительства города, передает корреспондент РБК. По словам градоначальника, за четыре года на эти цели будет выделено 400 млрд руб.

«Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию этой программы мы закладываем 400 млрд руб., это колоссальная сумма», — сказал Собянин.

По словам мэра, выделенные средства позволят правительству города обеспечить «все гарантии», которые были обещаны москвичам.

В мае 2017 года Москва уже выделяла на подготовку к реновации 96,5 млрд руб., соответствующий закон подписал тогда Собянин. Средства должны были пойти на формирование земельных участков для возведения новых домов, подготовку дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселения, а также на предпроектные и проектные работы.

1 августа мэр утвердил итоговый список домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации. В него вошли 5144 дома с общим числом квартир свыше 350 тыс., где проживают около 1 млн человек.

В марте 2017 года один из соавторов законопроекта о реновации жилого фонда столицы, депутат Госдумы Николай Гончар оценил объем общих расходов на программу реновации в столице в 3,5 трлн руб. При этом он отметил, что такая оценка «очень оптимистичная». В то же время мэр Москвы заявлял, что программа сноса пятиэтажек и переселения их жильцов по своим масштабам будет в разы больше программ строительства олимпийских объектов в Сочи, подготовки Владивостока к саммиту АТЭС и городов России к чемпионату мира по футболу 2018 года вместе взятых.

Ранее Собянин заявлял, что реновация в Москве будет вестись до 2032 года.