В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим

В подмосковном поселке Кратово мужчина забаррикадировался в частном доме, откуда открыл стрельбу по прохожим. Три человека были ранены, источники «Интерфакса» и ТАСС сообщают о четырех погибших. Росгвардия начала штурм дома стрелка

Фото: Владислав Шатило / РБК

В поселке Кратово на юго-востоке Московской области мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета (СКР) Елену Фокину.

По предварительным данным региональной полиции, стрелявший — мужчина ​1967 года рождения. С территории своего домовладения он открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья.

В результате стрельбы три человека получили ранения. В пресс-службе областной полиции в свою очередь​ добавили, что в настоящий момент все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь.

Источник «Интерфакса» отмечает, что в результате случившегося погиб один человек. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах указывает на двух погибших. Позже оба агентства со ссылкой на источники сообщили о четырех погибших.

​По словам знакомого с ситуацией источника «Интерфакса», открывший огонь мужчина «находится в неадекватном состоянии».

В настоящее время место происшествия оцепили сотрудники полиции. Росгвардия начала штурм дома, из которого велась стрельба. По информации ТАСС, в ответ на это мужчина начал стрелять по сотрудникам спецподразделения и бросил в их сторону две гранаты.