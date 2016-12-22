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СК не согласился с выводом Киева об убийстве Вороненкова из ревности
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СК не согласился с выводом Киева об убийстве Вороненкова из ревности
Убийство Вороненкова, 17:15
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СК не согласился с выводом Киева об убийстве Вороненкова из ревности
В Следственном комитете России не считают приоритетной озвученную 9 октября версию Генпрокуратуры Украины об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на почве ревности
Место убийства Дениса Вороненкова (Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / ТАСС)

Как сообщил РБК источник в СКР, следователи, которые занимаются расследованием убийства бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Дениса Вороненкова, рассматривают различные версии. По его словам, среди них есть и бытовая версия, то есть убийство, совершенное на почве ревности. «Эта версия не является приоритетной», — указал собеседник РБК.

О личном мотиве как вероятной причине убийства Вороненкова 9 октября заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Фактическим заказчиком» преступления он назвал Владимира Тюрина. Он указал, что бизнесмен восемь лет был гражданским мужем оперной певицы Марии Максаковой, которая впоследствии вышла замуж за Вороненкова.

Украинский чиновник окрестил Тюрина «криминальным авторитетом» и указал, что Генеральная прокуратура направит запрос о его экстрадиции из России. Тюрин, по словам Луценко, подозревается в совершении преступлений по нескольким частям трех статей УК Украины: «Умышленное убийство из корыстных целей», «Организация умышленного убийства», «Умышленное убийство, совершенное по заказу».

В свою очередь, Сергей Беляк, один из бывших адвокатов Владимира Тюрина, заявил агентству «Интерфакс», что сам бизнесмен считает обвинения в свой адрес «бредом». Юрист сказал, что Тюрин «никогда не имел никаких дел или споров» с Вороненковым и «не препятствовал его отношениям» с Марией Максаковой.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта этого года. Преступник выстрелил в него, когда переехавший в Киев бывший депутат Государственной думы от КПРФ вышел из гостиницы. Исполнителем убийства был Павел Паршов, который во время покушения был ранен и позднее умер в больнице.

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

Луценко утверждает, что Паршов организовал убийство по предварительному сговору с четырьмя гражданами Украины — Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко. Лося и Тарасенко задержали, Василенко и Левенец находятся в розыске.

Уголовные дела по факту убийства Вороненкова были возбуждены параллельно. В Киеве оно расследовалось по статье «Умышленное убийство», в России — по ст. 105 и 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия). В СК открытие уголовного дела аргументировали тем, что покойный был гражданином России.

В сентябре организатором убийства Вороненкова Владимира Тюрина называло агентство «Росбалт», но эта информация не подтверждалась. Максакова тогда опровергала эти сведения, называя их «неправдой».

После заявления Луценко 9 октября вдова Вороненкова не смогла оперативно прокомментировать РБК заявление генпрокурора Украины, сославшись на то, что она смотрит его пресс-конференцию. При этом бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил агентству «РИА Новости», что в личном разговоре с ним Максакова сказала, что доверяет результатам расследования. При этом раньше «Маша считала эту версию абсолютно невероятной, потому что она общается с ним и для нее эти выводы, которые были сделаны, — шок и личная трагедия», заявил Пономарев.
Авторы: Дмитрий Серков, Артем Филипенок, Илья Немченко.
Теги: Украина , Юрий Луценко , Денис Вороненков , Мария Максакова
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