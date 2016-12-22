Снесут ли ваш дом: вопросы и ответы по программе реновации Москвы

Госдума во втором чтении приняла законопроект о реновации. РБК следит за главной московской темой ближайших лет и обновляет по мере появления новой информации ответы на ключевые вопросы

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В пятницу, 9 июня, Госдума во втором чтении приняла законопроект о реновации. Первое чтение законопроекта «О статусе столицы Российской Федерации», который определяет особенности обеспечения жилищных прав граждан при реализации программы реновации, состоялось в Госдуме ​20 апреля.Сколько зданий снесут — пока неясно. Власти утверждают, что окончательное решение останется за самими жителями.

Впервые о программе реновации стало известно в феврале. Она предполагает снос жилых домов высотой до 9 этажей (в основном пятиэтажных «хрущевок»), построенных с 1957-го по 1968 годы. Изначально мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в нее могут войти около 8 тыс. домов, в которых проживают 1,6 млн москвичей. Однако в официально опубликованном 2 мая списке домов было почти в два раза меньше — 4566. Позднее он стал еще меньше. Власти обещают не сносить дом, в котором более 1/3 собственников проголосуют против сноса. Этой возможностью уже воспользовались жители 159 домов.

Наиболее популярные вопросы о программе реновации, а также ответы на них, составленные на основе слов чиновников и текста законопроекта, — в материале РБК.

1. Я живу в пятиэтажке. Мой дом точно снесут?

Пока ясности с этим нет. Во-первых, под программу реновации подпадают не все дома соответствующей этажности. Речь прежде всего о панельных «хрущевках». Чиновники обещают, что «добротные дома» трогать не станут. При этом критериев «добротности» в законопроекте нет. В федеральном законопроекте подчеркивается: власти Москвы «устанавливают порядок, случаи и формы выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы, в том числе в целях принятия решений о реновации». Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу» пообещал: «Без того, чтобы жителей спросить, включать их дома в программу реновации или не включать, мы никуда двигаться не будем».

2. Моего дома нет в списке на реновацию. Может ли он попасть туда после утверждения программы?

Да. После принятия законопроекта в программу сноса сможет войти любой дом высотой до 9 этажей, построенный в период с 1957-го по 1968 годы, если не менее 2/3 собственников или нанимателей жилья по соцнайму проголосуют «за» на общем собрании.

Жители 292 многоквартирных домов, не попавшие в предварительный список на включение в программу реновации, проголосовали за снос на общих собраниях собственников.​

3. Где можно изучить список домов под снос и как его составляли?

Точного списка домов, которые будут снесены на сегодняшний день не существует. Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин и другие представители столичного стройкомплекса сообщали, что ​специалисты Мосжилинспекции обследовали состояние конструкций и инженерных систем более чем 8 тыс. домов. Параллельно изучались обращения жителей, устраивались консультации с муниципальными депутатами и старшими по домам. В апреле по заказу мэрии проводился поквартирный обзвон жителей. В результате был составлен список домов, собственникам квартир в которых предлагается проголосовать за или против их сноса. Список опубликован на официальном сайте московского правительства.

4. Наш дом в списках, но мы не хотим сноса. Что можно сделать?

Как утверждают власти Москвы, даже если дом попал в список, его сноса можно избежать, если более 1/3 собственников квартир и живущих в доме по договору социального найма проголосуют против сноса. Голосование заканчивается 15 июня. Проголосовать можно или на портале «Активный гражданин», или придя с пакетом документов в районный МФЦ. Допускается также проведение общего собрания собственников квартир по этому вопросу. За несовершеннолетних собственников могут проголосовать родители или иные законные представители.

Кроме того, обжаловать снос жители Москвы смогут на любом этапе программы.

5. Что будет, если не проголосовать?

Голоса собственников, не принявших участие в голосовании, будут распределены пропорционально голосам, поданным «за» и «против». Об этом 1 июня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

6. Могу ли я узнать результаты голосования по моему дому?

Да, можете. На сайте мэрии Москвы опубликована карта, где представлена информация о том, как проголосовали жители каждого дома, попавшего в предварительный список на реновацию.

7. Когда подведут итоги голосования?

Результаты голосования будут обрабатывать полтора месяца и подведут только в августе. При этом третье чтение законопроекта «О реновации» состоится в Госдуме уже 14 июня. 2 мая спикер парламента Вячеслав Володин предложил перенести второе чтение законопроекта на конец июля, чтобы корректировать документ, «учитывая мнение москвичей», которые к тому времени уже завершат голосование за включение их домов в программу реновации. Но позже власти передумали.

8. Есть ли гарантии, что если мой дом снесут, то квартиру я получу в этом же районе?

Еще на этапе принятия законопроекта в первом чтении в нем содержались гарантии, что жителей расселяемых хрущевок не отправят осваивать территории Новой Москвы. «Равнозначное жилое помещение должно быть расположено в районе города Москвы, в котором расположен соответствующий многоквартирный дом, включенный в решение о реновации, либо в районах города Москвы, прилегающих к указанному району и находящихся в том же административном округе города Москвы», — говорится в тексте документа. При этом столичные чиновники расшифровывают слово «равнозначное» как имеющее аналогичную жилую площадь. Между тем, общая площадь должна оказаться больше — в сносимых советских домах были маленькие кухни и санузлы, в новых домах таких уже не строят.

9. Какое жилье я смогу получить по программе реновации?

Согласно поправкам, принятым во втором чтении, гражданам предлагается «как минимум равноценное» жилье, то есть не меньшей стоимости, или соответствующая денежная компенсация. «Рыночная цена любой квартиры, которую они получат взамен сносимой, будет на 30% и более выше, чем тех квартир, в которых они сейчас живут», — говорил глава Московского стройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью РБК.

10. Я живу в коммуналке. Получу ли я такую же комнату или отдельную квартиру?

Согласно поправкам, принятым во втором чтении, в ходе реновации граждане, владеющие комнатами в коммунальных квартирах, получат отдельные квартиры.

11. Сносить будут кварталами или отдельными домами?

Ясности с этим вопросом нет. В законопроекте речь идет о многоквартирных домах и конкретных решениях в отношении каждого из зданий, включенных в программу. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве Москвы писали, что дома будут сносить кварталами, и при этом, если в квартале пятиэтажек под снос окажутся дома большей этажности, например девятиэтажные, то их тоже снесут.

Руководители управ на встрече с жителями районов не были столь категоричны. «Сносить будут кварталами, но если дом не хочет быть снесенным, его сносить не будут», — заявил и.о. главы управы района Тимирязевский Александр Панасенко. «Кварталами сносить точно не будут», — выдвинул свою версию глава района Хорошевский Дмитрий Филиппов. Такая же информация и у руководителя района Таганский Александра Мишакова. Очевидно, столичные чиновники пока и сами не понимают, как будет организован снос домов в их районах.

12. У меня квартира в доме под снос взята в ипотеку. Что делать?

Власти Москвы успокаивают владельцев квартир, выплачивающих ипотечный кредит банку. По их словам, для них все останется без изменений — все права и обязательства владельцев таких квартир остаются такими, как у них прописано в договоре с банком. Кроме того, банки не смогут потребовать досрочного погашения такого ипотечного кредита. «Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет», — указывает Собянин. При этом опрошенные РБК представители банков и юристы отмечают, что в подобной ситуации владельцам ипотечных хрущевок надо будет оперативно переоформить в банке договор залога, указав в нем новую квартиру. «Сама процедура может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты для заемщиков банка», — предупреждают эксперты.

13. Дома под переселение точно будут лучше сносимых?

Власти Москвы обещают, что квартиры и сами дома будут точно лучше хрущевок и «прослужат сто лет». Из озвученного переезжающим москвичам уже обещаны большая площадь коридоров, кухонь и санузлов, а также более высокие потолки. За все это не надо будет доплачивать. Власти обещали помочь с перевозкой вещей. Обещаны стеклопакеты, подъезды, адаптированные для инвалидов и мам с колясками, современные лифты. Кроме того, обещаны «яркие фасады». Сами дома будут построены из «панелей нового поколения» и как монолит. В качестве примеров нового жилья мэрия опубликовала фотографии уже реализованных проектов домов, построенных группой ПИК и компанией ФСК «Лидер». К проекту будут привлечены «лучшие архитектурные бюро Москвы», обещает глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. 5 июня был опубликован буклет «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации» с изображениями домов и отделки квартир. Согласно буклету, полы в новых квартирах будут покрыты линолеумом и ламинатом, стены — отделаны плиткой и обоями под покраску. Будет также установлена система автоматической настройки температуры «подачи воды и тепла». Система будет учитывать погоду на улице, говорится в буклете.

14. Когда начнут сносить?

Сейчас сносят хрущевки, решение о переселении которых было принято постановлением правительства Москвы еще в 1998 году. Эта «первая волна» сноса должна завершится в 2018 году. Сроки новой программы будут определены после принятия Госдумой закона «О реновации». Но власти намерены начать переселение уже осенью 2017 года. Согласно поправкам, принятым во втором чтении, очередность сноса будет привязана к степени износа дома. Сколько продлится программа, пока не знает никто. Марат Хуснуллин оценивал сроки ее реализации в 15–17 лет».

Такой вопрос задавали чиновникам жители нескольких районов. Действительно, ст. 35 Конституции РФ гарантирует гражданам неприкосновенность частной собственности, за исключением решения суда или изъятия для госнужд с равноценной компенсацией. На подобные вопросы чиновники из разных районов отвечали одинаково — советовали обращаться в Конституционный суд.

16. Могу ли я получить деньги вместо квартиры?

Да. Для этого собственник должен отправить соответствующее заявление в течение 30 дней с момента получения проекта договора о предоставлении ему нового жилья. Если в квартире проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, получить вместо квартир компенсацию нельзя. Кроме того, на нее не может рассчитывать собственник жилого помещения, на которое действует ограничение прав или обременение.

17. Мне принадлежит нежилое помещение на первом этаже дома, включенного в программу реновации. Мне возместят его стоимость?

Да. Согласно поправкам, принятым во втором чтении, власти обещают выкупать нежилые помещения, расположенные в домах под снос, по рыночной стоимости в том случае, если их собственников не устраивает предлагаемая альтернатива.