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На загоревшемся на северо-западе Москвы рынке «Синдика» обрушилась кровля
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На загоревшемся на северо-западе Москвы рынке «Синдика» обрушилась кровля
Общество, 20:20
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На загоревшемся на северо-западе Москвы рынке «Синдика» обрушилась кровля
Кровля строительного рынка «Синдика», который загорелся в воскресенье на северо-западе Москвы, обрушилась на площади 1 тыс. кв. м. Площадь пожара увеличилась до 55 тыс. кв. м, есть пострадавшие
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Кровля горящего строительного рынка «Синдика» на северо-западе Москвы не выдержала пожара и обрушилась. Об этом Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

«Проходит очаговое горение по всей площади подземной парковки на площади 55 тысяч кв. метров и кровле. Произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. метров», — сказал собеседник агентства.

Торговый строительный комплекс «Синдика» расположен в столичном районе Строгино на 65-м км внешней стороны МКАД. Возгорание в нем возникло днем 8 октября в складских помещениях, которые расположены на подземных парковочных площадях, рынок горит по всей площади. Причины пожара пока еще не установлены, однако источник «Интерфакса» в службах технического надзора Московской области уточнил, что возгорание могло возникнуть из-за «огрех при монтаже и небрежной, с нарушениями правил пожарной безопасности» эксплуатации электрооборудования на одном из складов. Также собеседник агентства не исключил криминальную причину возгорания.​

Пожар на строительном рынке «Синдика» на МКАДе. Фотогалерея
Общество

На месте происшествия работают два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и вертолет МЧС. Тушением возгорания занимаются порядка 100 специалистов. Спасатели тушат пожар по повышенному третьему уровню сложности, авиация произвела 89 сбросов, слито свыше 440 тыс. л воды.

К моменту обрушения кровли из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. В Минздраве сообщили о двух пострадавших: одному оказали помощь амбулаторно, другого доставили в НИИ имени Склифософского.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Москва , Пожар , "Синдика"
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