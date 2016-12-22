Суд арестовал устроившего стрельбу в школе подростка

Суд отправил в СИЗО 15-летнего Михаила П. из подмосковной Ивантеевки. Он устроил стрельбу в школе, разбросал самодельные взрывпакеты и напал на учительницу информатики. По решению судьи подросток останется под арестом до 5 ноября

Полицейский у здания школы № 1 в Ивантеевке (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы в четверг, 7 сентября, принял решение заключить под стражу до 5 ноября 15-летнего Михаила П., устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке. Решение огласила судья Елена Ленская, передает корреспондент РБК из суда.

Защита просила избрать меру пресечения Михаилу в виде домашнего ареста. Как заявил журналистам адвокат Виктор Запрудский, такая мера пресечения позволила бы Михаилу продолжить учебу.

Михаил П. подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ). Его задержали 5 сентября в ивантеевской школе № 1. 6 сентября сообщалось, что Следственный комитет дополнил обвинение в отношении Михаила статьей «покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, п. а, б, е; и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ученик пришел на занятия с опозданием в берцах и длинном плаще, учительница информатики Людмила Калмыкова сделала ему замечание, после чего Михаил напал на нее с молотком для разделки мяса, рассказывал РБК источник в Главном управлении МВД по Московской области. После того как Михаил бросил «пиротехническое изделие», в здании произошло незначительное воспламенение, которое было устранено до приезда пожарных расчетов, рассказали РБК в отделе информационной политики Ивантеевки.

В результате происшествия пострадали три школьника и учительница — она попала в реанимацию. В администрации города сообщили РБК, что школьники в панике выпрыгнули в окно, в результате чего получили травмы различной степени тяжести. Одна из пострадавших рассказала РБК, что у нее сломана нога. «Мы выпрыгнули со второго этажа», — пояснила она.

Как сообщила РБК одноклассница Михаила Дарья, подросток давно планировал «устроить теракт» и делился планами об этом со своими знакомыми, но никто не воспринимал всерьез его слова. «Сейчас все говорят, что это случилось из-за конфликта с учителем информатики. Но на самом деле, даже если бы не докопалась учительница, он все равно бы это сделал. Он планировал это», — сказала ученица.

Утром до начала занятий в школе Михаил прислал ​своей соседке Марии сообщение «А я ведь не шутил». «Когда мы гуляли, он ходил за нами, у него были пистолеты и самодельные гранаты. Вчера я шла домой, и он стоял рядом около подъезда и сказал, что завтра устроит теракт. Я не поверила. Сегодня в 7:51 он мне написал, что это была не шутка», — сказала РБК Мария.

И.о. директора школы также предупреждали о подготовке нападения. «Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», — сказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.



Глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена в разговоре с РБК предположил, что Михаил мог устроить стрельбу из-за недостатка внимания со стороны родителей, травли в школе и чувства ненужности.

