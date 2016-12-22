Сенаторы предложили ужесточить законодательство об иностранных агентах

Сенаторы предложили расширить список критериев для включения организаций в число иностранных агентов. Члены Совета Федерации также уверены, что журналистов учат оказывать психологическое воздействие на граждан

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Гражданин агент

Члены Совета Федерации предложили ужесточить законодательство в отношении НКО. Иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая финансировалась гражданином России. Тот, в свою очередь, получал деньги от иностранных государств, граждан других стран или зарубежных организаций. Об этом говорится в проекте рекомендаций к парламентским слушаниям по теме «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика», которые проходят в среду, 7 июня, в Совете Федерации, передает корреспондент РБК. Текст подготовил комитет по конституционному законодательству верхней палаты парламента.

«Изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами Российской Федерации, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц», — указано в документе. Этот вопрос предлагается проработать Министерству юстиции, ​Росфинмониторингу, ФСБ и Генеральной прокуратуре.

В проекте также говорится, что западные структуры оказывают влияние на российские СМИ: «Отмечается активная реализация зарубежных образовательных программ, ориентированных на российских журналистов, взаимодействие и обмен опытом представителей американских и европейских СМИ с российскими журналистами и редакторами оппозиционных онлайн-изданий». Сенаторы указывают, что журналистов учат пользоваться социальными сетями и интернет-сервисами якобы для того, чтобы оказывать психологическое воздействие на общественное сознание и «активизировать протестный потенциал».

Подставная «Открытая Россия»

«Проанализировав результаты деятельности НКО в целом, мы увидели, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные государственному департаменту США и другим зарубежным структурам», — заявил в ходе слушаний генпрокурор Юрий Чайка. Он подчеркнул, что связанные с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским «иностранные неправительственные организации «Открытая Россия», Институт современной России и общественное сетевое движение «Открытая Россия» через подставных лиц финансировали деятельность избирательных штабов и в целом избирательные кампании представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях». Всего только в 2016 году на эти цели «Открытая Россия» потратила $1 млн. Ранее три указанные организации были признаны нежелательными, однако на деятельности российского движения «Открытая Россия» это никак не отразилось.

Чайка отметил, что Минюсту следует разрешить проводить внеплановые проверки НКО, которые подозреваются в нарушении закона, и запрещать совместные программы российских некоммерческих и международных организаций, если они противоречат интересам государства. «Особая роль в дестабилизации общественно-политической ситуации отводится некоторым некоммерческим неправительственным организациям — через них последовательно ведется антироссийская пропаганда, подбор и обучение кадров, систематически организуются зарубежные площадки, на которые приглашаются люди, не представляющие интересы тех или иных слоев населения, а тех, кто готов лить грязь на свою страну», — подчеркнула в ходе слушаний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сорос и Макартур против России

«Антироссийски настроенные неправительственные организации в США и Европе уже служат не столько инструментом в руках государств, сколько архитекторами и лоббистами жесткого давления на Москву. Выступая главным проводником глобализации, они в состоянии осуществлять самостоятельную линию без оглядки на национальные правительства, включая Белый дом», — подчеркнул директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Серьезную угрозу, способную оказать существенное влияние на информационную безопасность России, представляет интерес зарубежных структур к приобретению и поддержке медийных ресурсов в российских регионах», — говорится в проекте рекомендаций. Среди организаций, которые, по мнению парламентариев, вмешиваются во внутренние дела России, выделены Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, фонд «Открытое общество», Национальный фонд демократии (NED), Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам.

Кроме того, упоминаются Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд «Образование для демократии», Восточно-Европейский демократический центр, Европейский совет по международным отношениям, Атлантический совет, Совет по международным отношениям, Институт Брукингса, фонд «Наследие», Фонд Карнеги, Chatham House​, Центр по вопросам анализа европейской политики, Центр по вопросам изучения демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете, корпорация RAND, Центр имени Вудро Вильсона, Центр стратегических коммуникаций НАТО. Некоторые из этих организаций признаны нежелательными в России.

Существующая практика

Инициатива сенаторов является попыткой силовых структур усилить свое влияние, считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин. Его коллега политолог Аббас Галлямов в разговоре с РБК заметил, что инициатива исходит от консервативных сил, «главный конек которых — противостояние Западу». «Они чувствуют, что потребности экономики подталкивают президента Владимира Путина в сторону либералов, и пытаются не отдавать им инициативу. Ну, а поскольку ничего другого, кроме как выискивать врагов, они не умеют, то все их инициативы выглядят примерно так. Думаю, такого добра мы увидим еще немало», — резюмировал он.

«Скоро выборы, значит пора кого-то вылавливать. Это попытка борьбы с фондом «Династия» российского гражданина Бориса Зимина, когда финансируются правозащитные проекты. Сенаторы борются с привидением, неким влиянием из-за рубежа. Таким образом сенаторы также пытаются закрепиться на внешнеполитической теме», — заметила политолог Екатерина Шульман.

В предложении сенаторов нет ничего нового, уверен РБК юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев. «В качестве попавших по удар можно вспомнить фонд «Династия» или ассоциацию «Голос», чей бывший сотрудник получил гонорар за текст за рубежом, что вызвало большие последствия. Предложение сенаторов способствует еще большему уничтожению независимого мнения. Для бизнеса и прежде не было большего интереса финансировать НКО, а сейчас и тем более», — отметил Коротеев в разговоре с РБК.

Иностранные агенты

Закон о деятельности «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», был принят в июле 2012 года. Он обязывает НКО, получающие зарубежное финансирование и участвующие в политической деятельности, зарегистрироваться в специальном реестре. В ноябре того же года были приняты поправки, предусматривающие штраф за отказ от добровольной регистрации и уголовную ответственность за «злостное уклонение» от его уплаты. Сейчас в реестре 95 организаций. В феврале министр юстиции Александр Коновалов отчитался о более чем 5 тыс. проверках НКО за 2016 год; по их результатам в реестр были включены 43 организации.

В 2014 году в ЕСПЧ поступила первая жалоба на признание НКО иностранным агентом. Обращение подал исполнительный директор организации Костромской центр поддержки общественных инициатив Александр Замарянов. Позднее Страсбургский суд принял десятки аналогичных жалоб от разных НКО.

Некоторые из обращений были объединены в одно производство с жалобой костромского центра. В итоге заявителями по ней считаются 48 организаций, в числе которых «Мемориал», Сахаровский центр, петербургская ЛГБТ-организация «Выход», союз «Женщины Дона», «Солдатские матери Санкт-Петербурга» и ассоциация «Агора», юристы которой после упразднения объединились в одноименную правозащитную группу. В рассмотрении этой жалобы захотели принять участие комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс и специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст.

При участии Дмитрия Окреста, Егора Губернаторова, Екатерины Костиной