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Ассанж заявил о «неотвратимом упадке» свободы слова в Twitter
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Ассанж заявил о «неотвратимом упадке» свободы слова в Twitter
Общество, 14:20
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Ассанж заявил о «неотвратимом упадке» свободы слова в Twitter
По словам основателя Wikileaks, сервис микроблогов стал рабом своей американской юрисдикции
Джулиан Ассанж (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Основатель Джулиан Ассанж ищет замену Twitter для публикации своих сообщений, так как недоволен политикой руководства сервиса. Об этом решении Ассанж написал на своей странице.

«В Twitter свобода слова находится в неотвратимом упадке. Он стал рабом своей американской юрисдикции и политики США», — считает Ассанж.

Одной из причин недовольства Ассанжа стали проблемы, возникшие в связи с публикацией им картинок в Twitter. По словам основателя Wikileaks, Twitter фактически ввел цензуру, без согласования с ним изменив настройки учетной записи, так что публикуемые Ассанжем по умолчанию картинки стали помечаться, как имеющие «деликатный характер».

«Почему Twitter цензурирует все мои картинки?» — написал Ассанж, показав, как именно выглядят его сообщения для читателей.

В то же время основатель Wikileaks отметил, что ситуация со свободой слова в Twitter все-таки «существенно лучше», чем в Facebook.

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Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основатель международного проекта WikiLeaks, в рамках которого публикуется засекреченная властями разных стран информация, полученная участниками проекта из анонимных источников. Создатели сайта WikiLeaks заявляли, что его главная задача состоит в том, чтобы «донести важные новости и информацию до общественности». Сайт WikiLeaks неоднократно становился недоступен из-за DDoS-атак, однако в настоящее время он снова функционирует.

В 2010 году Джулиан Ассанж в рамках своего визита в Швецию подписал соглашение с местной Пиратской партией о размещении части серверов Wikileaks на её площадках, после чего две женщины обвинили его в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж уехал из Швеции в Лондон, однако позднее был арестован по ордеру, выданному шведской прокуратурой. Лондонский суд освободил Ассанжа под залог в £240 тыс. В течение следующих двух лет британские суды разных уровней разрешили выдать Ассанжа шведским властям, и летом 2012 года он укрылся в посольстве Эквадора, попросив у властей этой страны политического убежища.

В посольстве Ассанж находится до сих пор, несмотря на то что вновь избранный президент Эквадора Ленин Морено весной 2017 года назвал его хакером, попросив не делать политических заявлений и не вмешиваться во внутреннюю политику приютившей беглеца страны.​

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Twitter , свобода слова , Джулиан Ассанж
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