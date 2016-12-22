Адвокат ответил на подозрения Поклонской о скором побеге Алексея Учителя

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин в разговоре с РБК опроверг отъезд режиссера в Израиль.
«Поклонская может анонсировать даже отлет Учителя на Луну, зачем ограничиваться только Израилем. Все это имеет такое же отношение к реальности, как сама Поклонская — к юриспруденции, поэтому всерьез обсуждать ее последние заявления бессмысленно», — сказал Добрынин. — Если девушка хочет пошутить, то зачем отказывать ей в этом удовольствии. Тем более превращение из депутата-царебожника в депутата-тролля — это уже прогресс, а добрый смех всегда лучше звероподобного оскала, депутатских запросов, сожженных машин и коктейлей Молотова».
По его словам, после своих «шуток» Поклонская, возможно, вспомнит и о том, что она «депутат от конкретного субъекта федерации, граждане которого ждут от нее не юмора, а защиты своих конституционных прав».
Сам Учитель также ранее опроверг информацию об отъезде в Израиль, об этом он сообщил газете «Комсомольская правда». «Что за бред?», — сказал режиссер в ответ на просьбу журналиста подтвердить информацию о его бегстве из России.
Накануне депутат Наталья Поклонская заявила, что у нее появился еще один повод «проверить Учителя», об этом она написала на своей странице «Вконтакте».
В сообщении, которым поделилась депутат, со ссылкой на «источники, близкие к Учителю» говорится, что режиссер планирует бегство из России в Израиль, для чего он уже «реализовал практически все принадлежащее ему недвижимое имущество и перевел банковские счета в зарубежные банки».
В конце сентября Поклонская сравнила депутатов, удовлетворительно отзывающихся о фильме «Матильда», с предателями Николая II. До этого депутаты, посмотревшие картину Учителя, не нашли в нем сцен, которые могли бы оскорбить чувства верующих.
26 сентября Добрынин направил уже вторую по счету жалобу на Поклонскую в комиссию Госдумы по этике. По словам адвоката, на протяжении более чем полугода депутат инициирует «необоснованные проверки фильма», злоупотребляет полномочиями и лжет.
Художественный фильм «Матильда» рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Премьера ленты в России запланирована на 23 октября, ее покажут в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.