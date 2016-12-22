Следствие попросило отпустить домой показавшую на Серебренникова Масляеву

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о смягчении меры пресечения для Нины Масляевой — фигуранта дела Серебренникова, которая дала показания против режиссера и признала свою вину

Нина Масляева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следователи обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством об изменении меры пресечения для главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая ранее дала показания против режиссера Кирилла Серебренникова и признала себя виновной. Суд рассмотрит это обращение 6 октября.

«Ходатайство следствия об изменении меры пресечения Масляевой на домашний арест будет рассмотрено Басманным судом сегодня в 12.30 мск», — сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По этому уголовному делу кроме режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, проходят бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей ​Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-гендиректор студии Юрий Итин. Все они находятся под арестом. ​Масляева является единственным фигурантом этого дела, признавшим вину, она дала показания против Серебренникова. ​

Масляева была арестована решением Пресненского суда Москвы в мае 2017 года.

Защитник Масляевой Андрей Спориш рассказал, что решение о подаче такого ходатайства было принято уже давно. «Это было решено примерно два месяца назад, но никаких разъяснений мне не давали [по этому поводу]», — сказал он. Спориш отметил, что не будет представлять интересы Масляевой в пятницу в Басманном суде, пояснив, что защищать ее будет другой адвокат.

Ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявлял, что Масляева, давая показания на себя и Серебренникова, «оговорила и себя, и его». По его словам, Серебренников не имел полномочий, чтобы решать финансовые вопросы и составлять отчетность, а его «организующая» роль в мошенничестве заключалась лишь в том, что он нанял рекомендованных ему сотрудников.

На суде в мае по избранию меры пресечения для Масляевой следствие заявило, что считает ее причастной к хищению ​около 200 млн руб., ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). На суды были оглашены показания Масляевой, в которых она рассказала, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок. «Причастность Масляевой к преступлению доказывается также показаниями ряда свидетелей, в том числе Овчинникова, Итина, Шалашовой, Апфельбаум, Серебренникова», — заявил следователь.

В июне издание Republic со ссылкой на протокол допроса СК и сведения от двух источников, близких к следствию рассказало о подробностях показаний Масляевой. В общей сложности она признала обналичивание около 100 млн руб. Эти деньги прошли через несколько фирм-однодневок, среди которых была также компания ее знакомого Валерия Синельникова. За свое участие в обналичивание Синельников требовал 10–12% от суммы операции. После того как деньги оказались в сейфе «Седьмой студии», они переходили в распоряжение Итина и продюсеров, рассказала Масляева.

Самому Кириллу Серебренникову, который сначала проходил по делу свидетелем, а позже стал еще одним фигуратном, следствие вменяет организацию хищения 68 млн руб. из госсубсидии на поддержку современного искусства, которую получила «Седьмая студия».