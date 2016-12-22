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Мосгорсуд запретил «Аэрофлоту» дискриминировать полных стюардесс
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Мосгорсуд запретил «Аэрофлоту» дискриминировать полных стюардесс
Общество, 17:44
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Мосгорсуд запретил «Аэрофлоту» дискриминировать полных стюардесс
Своим решением суд запретил авиакомпании применять норму требований к стюардессам, в соответствии с которой к работе на борту лайнеров не допускаются женщины с размером одежды выше 48-го
Фото: Christian Charisius / dpa / ТАСС

Московский городской суд запретил авиакомпании «Аэрофлот» не допускать к работе стюардессами женщин, размер одежды которых превышает 48-й. В апреле 2017 года Пресненский суд в такой норме дискриминации не нашел, однако Мосгорсуд это решение отменил.

«Суд признал неподлежащим к применению подпункт 7.1 требований «Аэрофлота» в части предъявления требований к размеру одежды», — сообщила РБК адвокат Ксения Михайличенко, представляющая интересы подавших в суд на «Аэрофлот» бортпроводниц.

Одновременно с этим Мосгорсуд обязал авиакомпанию выплатить стюардессе Евгении Магуриной, которая жаловалась на дискриминацию, 5 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и погасить задолженность по надбавке к зарплате.

В «Аэрофлоте» заявили, что удовлетворены решением суда, который признал, что в деятельности «Аэрофлота» отсутствует дискриминационная составляющая, то есть ущемление прав работников по возрасту, гендерному, расовому и иным подобным признакам.

«Принципы кадровой работы «Аэрофлота» отвечают нормам российского законодательства. Окончательный вывод относительно корректировок внутренних документов авиакомпании будет сделан после тщательного анализа текста решения», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот» объяснил «дискриминацию» стюардесс из-за веса и размера одежды
Общество

Несколько стюардесс «Аэрофлота», в том числе Евгения Магурина, подали в суд на авиакомпанию в начале 2017 года, сочтя предъявляемые работодателем требования дискриминацией. По словам Магуриной, в июне 2016 года руководство «Аэрофлота» объявило, что на международных рейсах будут работать «только молодые и худые», а сотрудницы старше 40 лет и с размером одежды больше 48-го за границу летать не смогут.

В своем иске Магурина отмечала, что была снята с международных рейсов и лишена ежемесячной надбавки в 17 тыс. руб. из-за того что носит 52-й размер одежды.

Представители «Аэрофлота» в суде настаивали на том, что требования к стюардессам «объективно обоснованы» и не носят дискриминационного характера. В представленном в суд документе отмечалось, в частности, что требования к «габаритам» бортпроводников связаны с тем, что их превышение «делает затруднительным быстрое передвижение бортпроводников по салону воздушного судна, затрудняет проход по салону между пассажирскими креслами, причиняет неудобства пассажирам в случае столкновения с бортпроводником, затрудняет вход/выход из воздушного судна».

Снятие надбавок в авиакомпании объяснили дополнительными расходами на перевозку каждого «лишнего килограмма» живого веса. По расчетам экспертов «Аэрофлота», каждый «сверхнормативный» килограмм массы тела бортпроводника увеличивает расходы компании на 759 руб. в год.

При этом в компании особо подчеркнули, что в экстремальной же ситуации избыточный вес бортпроводника может оказаться опасным, так как помешает им полноценно выполнять свои обязанности при эвакуации пассажиров.

В середине апреля районные суды Москвы отклонили иски Магуриной и Ирины Иерусалимской, также жаловавшейся на дискриминацию.

«Я готова идти вплоть до Верховного суда. Изводить себя диетами я не планирую», — заявила тогда стюардесса РБК.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина, Валерия Комарова.
Теги: «Аэрофлот» , стюардесса
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